Conseguí al fin la película que así se llama, “A letter to three wives”, hecha en 1949 por Joseph L. Mankiewicz. Me interesaba verla porque creo que esa película fue la única en la cual Linda Darnell mostró una vaga calidad de actriz.

Desdichada mujer fue ella. Su niñez quedó ensombrecida por la ambición de su madre, que quiso ser estrella de cine sin lograrlo, y cuyos sueños idos regresaron al nacer ...