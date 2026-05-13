Abandonar el barco

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles que el exgobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, cuenta con protección federal de la Guardia Nacional tras un análisis de riesgo efectuado por el Gabinete de Seguridad.

El martes 12 de mayo, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que la dependencia a su cargo no detectó ninguna conducta ilícita o indicio criminal cometido por Rocha Moya durante su tiempo como gobernador. Por lo tanto, no existe ninguna investigación abierta en su contra.