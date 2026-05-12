Pese a acusación de EU, no se indaga a Rubén Rocha en México: Omar García Harfuch

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    Pese a acusación de EU, no se indaga a Rubén Rocha en México: Omar García Harfuch
    Rocha pidió licencia para separarse de la gubernatura el 1 de mayo, tras darse a conocer acusación de EU en su contra por vínculos con el narco. CUARTOSCURO

El secretario de Seguridad federal dijo que no se le encontraron conductas ilícitas al gobernador con licencia de Sinaloa

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, aseguró que el Gabinete de Seguridad no detectó conductas ilícitas de Rubén Rocha, Gobernador con licencia de Sinaloa, ante los señalamientos desde Estados Unidos de que tiene vínculos con grupos criminales.

En la conferencia mañanera, García Harfuch afirmó que las autoridades mexicanas no mantuvieron ninguna investigación contra el Mandatario estatal y aseguró nunca existió obstáculo alguno para que fuerzas federales operaran en Sinaloa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/descarta-claudia-sheinbaum-investigacion-contra-exsecretario-de-marina-BA20642641

“No se detectó (alguna conducta ilícita) y no sólo eso, estuvimos operando todo lo que va de la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum con resultados que ustedes conocen, que aquí se han informado”, dijo en respuesta al cuestionamiento de un reportero.

“En Sinaloa se detuvieron objetivos de alta prioridad, no sólo para México sino de responsabilidad compartida. (...) Nunca hubo un impedimento para que el Gabinete de Seguridad desarrollara sus actividades”.

“Es decir, no hay ninguna investigación”, insistió el periodista.

“Por parte de nosotros, no”, respondió.

El Gobierno federal confirmó que envió una nota diplomática a Estados Unidos para solicitar información y pruebas sobre los señalamientos surgidos en cortes estadounidenses.

El Canciller Roberto Velasco explicó que México mantuvo comunicación permanente tanto con la Embajada estadounidense como con Washington.

“Tuvimos una comunicación muy fluida y cotidiana sobre este tema en particular”, expuso.

“Se envió una nota diplomática, como se hace siempre, se envió a través de nuestra Embajada en Washington y estuvimos esperando la respuesta del Departamento de Estado. Hasta este momento no me enviaron las pruebas, hasta este momento no tuvimos respuesta”.

Rocha pidió licencia al cargo el pasado 1 de mayo, luego que trascendió una acusación en Estados Unidos contra él y otros funcionarios de presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa.

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