Ah, Chihuahua

Dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos, entre ellos el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes, murieron en un accidente automovilístico tras un operativo antidrogas en la sierra Tarahumara, donde desmantelaron seis laboratorios de producción de drogas sintéticas, presuntamente pertenecientes al cártel de Sinaloa.

El suceso ha generado una fuerte polémica política debido a la presencia de agentes extranjeros. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que desde el Gobierno Federal no tenían conocimiento del operativo.

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