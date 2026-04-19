Muere titular de la AEI Chihuahua y dos instructores de EU tras operativo antidrogas

CDMX.- El director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes, murió junto con el agente Manuel Genaro Méndez Montes y dos oficiales instructores de la Embajada de Estados Unidos, tras un accidente automovilístico ocurrido en la zona serrana de la entidad.

Los hechos se registraron durante la madrugada, cuando el vehículo oficial en el que viajaban cayó a un barranco en una ruta cercana al municipio de Guachochi, de acuerdo con reportes preliminares.

La Fiscalía General del Estado informó que el personal regresaba de un operativo relacionado con la localización y destrucción de laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos. El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, lamentó el fallecimiento de los integrantes de la AEI y de los dos instructores estadounidenses, y señaló que éstos participaban en labores de entrenamiento dentro de los esquemas de colaboración con autoridades de Estados Unidos.

Sobre las circunstancias del percance, se indicó que el vehículo accidentado encabezaba un convoy y que, al desplazarse por la sierra, habría salido del camino y caído por un barranco, con daños severos. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresó condolencias por la muerte de dos integrantes del personal de la embajada y de los agentes mexicanos, y destacó la cooperación binacional en materia de seguridad.

Autoridades estatales señalaron que el operativo previo se realizó en una zona serrana donde se ubicaron instalaciones clandestinas vinculadas con la producción de drogas sintéticas, sin que en el reporte se precisaran mayores detalles sobre responsabilidades por el accidente. Las instancias participantes reiteraron que se mantienen las acciones coordinadas contra estructuras delictivas en la región, mientras se realizan los procedimientos correspondientes tras el fallecimiento de los servidores públicos y del personal estadounidense. Con información de Agencias

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