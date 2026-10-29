Cuauhtémoc Cárdenas recibe homenajes internacionales: Lula y la ONU destacan su legado

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    Cuauhtémoc Cárdenas recibe homenajes internacionales: Lula y la ONU destacan su legado
    Líderes de Brasil, Cuba y Estados Unidos recordaron sus aportaciones a la democracia y la justicia social. FOTO: CUARTOSCURO

Líderes de Brasil, Cuba y Estados Unidos, así como organismos internacionales, expresaron sus condolencias.

La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano generó reacciones de líderes internacionales y organismos diplomáticos, que reconocieron su trayectoria política y su papel en la transformación democrática de México.

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Este jueves, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, expresaron sus condolencias por el fallecimiento del ingeniero mexicano, ocurrido el miércoles a los 92 años. A sus mensajes se sumaron la Organización de las Naciones Unidas (ONU), legisladores estadounidenses y representantes de la Unión Europea.

Las reacciones destacaron su influencia en la izquierda latinoamericana, su defensa de la soberanía y su participación en la construcción de una vida democrática en México.

LULA DA SILVA RECUERDA EL LEGADO DE CÁRDENAS

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó a Cárdenas como uno de los líderes políticos más importantes de México y una referencia para los movimientos progresistas de América Latina y el Caribe.

En un mensaje publicado en la red social X, Lula resaltó su contribución a la defensa de la soberanía y a la promoción de políticas enfocadas en la igualdad social.

El mandatario también recordó las conversaciones que sostuvo con el político mexicano y las coincidencias que compartieron sobre el futuro de la región.

Lula envió sus condolencias a los familiares de Cárdenas, en particular a su hijo, Lázaro Cárdenas Batel. Asimismo, afirmó que las causas defendidas por el ingeniero seguirán inspirando a quienes buscan una sociedad más justa.

DÍAZ-CANEL Y LA ONU RECONOCEN SU TRAYECTORIA

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, también lamentó el fallecimiento de Cárdenas y destacó su defensa de las causas latinoamericanas y caribeñas.

A través de X, expresó su solidaridad con los familiares y amigos del político, así como con el Gobierno y el pueblo de México ante la pérdida.

Por su parte, la representación de la ONU en México reconoció la trayectoria de Cárdenas y su compromiso con la democracia, la justicia social y el servicio público.

El organismo señaló que su trabajo deja una huella duradera, en reconocimiento a su participación en la vida política nacional.

CONGRESISTA DE EU DESTACA SU APORTE A LA DEMOCRACIA

Desde Estados Unidos, el congresista demócrata Chuy García afirmó que Cuauhtémoc Cárdenas contribuyó a cambiar el rumbo político de México.

El legislador recordó su papel en la organización de millones de simpatizantes y en la formación de una nueva fuerza partidista que cuestionó el prolongado dominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

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García también evocó un encuentro con el ingeniero y destacó que sus aportaciones ayudaron a dar forma al México actual.

Un día antes, la delegación de la Unión Europea en México había expresado sus condolencias y descrito a Cárdenas como una figura clave en la construcción de la democracia mexicana.

Los mensajes reflejan el reconocimiento internacional a una trayectoria que trascendió las fronteras nacionales y marcó la historia política contemporánea del país.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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