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por James
CARTONES / 14 junio 2026
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El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se encuentra en una etapa crucial debido al proceso de revisión conjunta, el cual iniciará formalmente el próximo 1 de julio de 2026.

En ese contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha puesto en duda la renovación automática del acuerdo, argumentando afectaciones por déficits comerciales y temas de seguridad fronteriza.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía y quien lidera por parte de México el proceso de revisión y ratificación del Tratado, anunció la segunda ronda de conversaciones formales del 15 al 18 de junio en Washington.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/costara-mas-trabajo-actual-negociacion-t-mec-que-la-anterior-ebrard-HK21090610
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