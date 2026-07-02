680 mil niños y 12 mil familias damnificadas tras terremotos de Venezuela

Tras el doble sismo en Venezuela, cuyas respectivas magnitudes fueron de 7,2 y 7,5, equipos de rescate internacional, voluntarios y organizaciones de los derechos humanos acudieron para salvaguardar a los sobrevivientes del desastre natural.

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estimó que aproximadamente 680 mil niños necesitan asistencia, tanto médica como alimenticia. Se detalló que el desastre natural que aconteció en el territorio venezolano provocó la muerte de dos mil 200 fallecidos.

‘Estimamos que alrededor de 680 mil niños están en necesidad en todos los estados que han sido afectados por el terremoto y queremos llegar al menos a 232 mil. Estamos trabajando para conseguir los recursos’ explicó Sendai Zena, portavoz de la oficina regional de Latinoamérica de la UNICEF.

Se destacó que, para apoyar a las infancias, posibles sobrevivientes de familias damnificadas, se busca movilizar 52 millones de dólares. Sin embargo, este recurso solo podría ayudar a 230 mil niños.