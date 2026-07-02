680 mil niños y 12 mil familias damnificadas tras terremotos de Venezuela

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    680 mil niños y 12 mil familias damnificadas tras terremotos de Venezuela
    UNICEF en Venezuela Vanguardia

Operativos de la UNICEF apoyan con vacunas, agua y actividades recreativas para los sobrevivientes de los sismos

Tras el doble sismo en Venezuela, cuyas respectivas magnitudes fueron de 7,2 y 7,5, equipos de rescate internacional, voluntarios y organizaciones de los derechos humanos acudieron para salvaguardar a los sobrevivientes del desastre natural.

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estimó que aproximadamente 680 mil niños necesitan asistencia, tanto médica como alimenticia. Se detalló que el desastre natural que aconteció en el territorio venezolano provocó la muerte de dos mil 200 fallecidos.

Estimamos que alrededor de 680 mil niños están en necesidad en todos los estados que han sido afectados por el terremoto y queremos llegar al menos a 232 mil. Estamos trabajando para conseguir los recursos’ explicó Sendai Zena, portavoz de la oficina regional de Latinoamérica de la UNICEF.

Se destacó que, para apoyar a las infancias, posibles sobrevivientes de familias damnificadas, se busca movilizar 52 millones de dólares. Sin embargo, este recurso solo podría ayudar a 230 mil niños.

Se colaboró con qué elementos de la UNICEF han brindado apoyo psicológico, al igual que agua limpia y vacunas. Para sobrellevar el trauma, provocado por los derrumbes masivos, la misma organización ha implementado actividades recreativas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/terremoto-en-venezuela-el-sistema-forense-colapsa-ante-el-aumento-de-victimas-DP21845475

Hasta el momento, la cifra de familias afectadas se mantiene en 12 mil, pero dichos reportes aún no se actualizan.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desastres Naturales
Infancia
Terremotos

Localizaciones


Venezuela

Organizaciones


Unicef

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Entre presiones inflacionarias y conflictos mundiales ¿cómo sobrevive la cerveza artesanal en Saltillo?

Entre presiones inflacionarias y conflictos mundiales ¿cómo sobrevive la cerveza artesanal en Saltillo?
Trump: El jugador sucio

Trump: El jugador sucio
true

La columna... deliciosa y divertida
Ford produjo 2 millones de vehículos en Estados Unidos, de los cuales el 17% fueron importados. Por otro lado, GM importa el 41% de sus ventas en el mercado estadounidense.

Busca Ford en T-MEC competencia más equitativa contra GM y Toyota
Gilda Susana Lozoya Austin fue detenida en el AICM por agentes de la FGR; es investigada por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Detienen a Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, por presunto lavado de dinero en caso Agronitrogenados
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
El trámite debe realizarse de manera presencial en un Centro de Atención a Clientes de la CFE.

Evita problemas con la CFE: estas personas deben actualizar el titular del recibo de luz
La astróloga Mhoni Vidente aseguró que la Selección Mexicana vencerá a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026.

¿México le ganará a Inglaterra?... esta es la predicción de Mhoni Vidente para el partido de Octavos de Final del Mundial 2026