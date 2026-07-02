¡Se les fue la barrida! Saraperos sufre derrota ante Tecolotes en Saltillo

Los Saraperos de Saltillo (24-36) dejaron escapar la barrida en casa y cayeron 12-5 ante los Tecos de los Dos Laredos (25-38), que encontraron una ofensiva oportuna para rescatar el último juego de la serie en el Estadio Francisco I. Madero. Después de haber tomado la serie con carácter, el Sarape volvió a mostrar capacidad de reacción, pero esta vez el castigo inicial fue demasiado pesado. Los fronterizos atacaron temprano, administraron la ventaja y, cuando Saltillo se puso a una carrera, respondieron con autoridad para enfriar la remontada.

La noche se inclinó para Tecos desde la primera entrada. Zoilo Almonte, el bat más encendido de los visitantes, castigó la pelota por el jardín derecho con cuadrangular de dos carreras para colocar el 2-0. En el segundo rollo, Dos Laredos amplió la diferencia con rally de tres anotaciones: Alejandro Flores produjo con sencillo al cuadro, Miles Simington empujó otra con bola ocupada y Luis de los Santos elevó de sacrificio al central para poner la pizarra 5-0.

El daño continuó en el cuarto capítulo, cuando Ryan Aguilar conectó doblete productor al jardín derecho para el 6-0. Saraperos respondió en la parte baja con elevado de sacrificio de Chris Carter, suficiente para romper el cero.

La esperanza verde apareció en la sexta entrada. Saltillo armó su mejor momento de la noche con un ataque de cuatro carreras que encendió al Madero. Iván Castillo pegó doblete al jardín izquierdo para producir dos, River Town entró como emergente y disparó triple productor de dos anotaciones, y Sebastián Lizárraga remolcó una más con rodado por la inicial. De pronto, el partido estaba 6-5 y el Sarape volvía a la pelea.

Sin embargo, Tecos no permitió que el ánimo local creciera. En la séptima, Luis de los Santos produjo con sencillo al derecho, Almonte sumó otra carrera con imparable al central y Jonathan Arauz recibió pasaporte con casa llena para ampliar la ventaja 9-5.

La sentencia llegó en la novena. Harold Ramírez abrió el ataque con cuadrangular solitario por el jardín izquierdo y Yoelqui Céspedes cerró la cuenta con doblete productor de dos carreras al derecho, sellando el 12-5 definitivo.

Zoilo Almonte lideró a los Tecos al irse de 4-2 con jonrón y tres producidas. Por Saraperos, Dairon Blanco destacó de 4-3, con triple y dos carreras anotadas, mientras River Town respondió desde la banca con un batazo de impacto, aunque insuficiente para evitar la derrota.

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