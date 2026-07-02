¡Se les fue la barrida! Saraperos sufre derrota ante Tecolotes en Saltillo

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    ¡Se les fue la barrida! Saraperos sufre derrota ante Tecolotes en Saltillo
    Saraperos de Saltillo cayó 12-5 ante Tecos de los Dos Laredos en el Estadio Francisco I. Madero. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Saraperos reaccionó con rally de cuatro carreras, pero Tecos respondió en la recta final para evitar la barrida en Saltillo

Los Saraperos de Saltillo (24-36) dejaron escapar la barrida en casa y cayeron 12-5 ante los Tecos de los Dos Laredos (25-38), que encontraron una ofensiva oportuna para rescatar el último juego de la serie en el Estadio Francisco I. Madero.

Después de haber tomado la serie con carácter, el Sarape volvió a mostrar capacidad de reacción, pero esta vez el castigo inicial fue demasiado pesado. Los fronterizos atacaron temprano, administraron la ventaja y, cuando Saltillo se puso a una carrera, respondieron con autoridad para enfriar la remontada.

$!Saraperos de Saltillo no pudo cerrar la serie con barrida y cayó ante Tecos en el Estadio Francisco I. Madero.
Saraperos de Saltillo no pudo cerrar la serie con barrida y cayó ante Tecos en el Estadio Francisco I. Madero. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX
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La noche se inclinó para Tecos desde la primera entrada. Zoilo Almonte, el bat más encendido de los visitantes, castigó la pelota por el jardín derecho con cuadrangular de dos carreras para colocar el 2-0. En el segundo rollo, Dos Laredos amplió la diferencia con rally de tres anotaciones: Alejandro Flores produjo con sencillo al cuadro, Miles Simington empujó otra con bola ocupada y Luis de los Santos elevó de sacrificio al central para poner la pizarra 5-0.

$!El Estadio Francisco I. Madero fue escenario del último juego de la serie entre Saraperos y Tecos de los Dos Laredos.
El Estadio Francisco I. Madero fue escenario del último juego de la serie entre Saraperos y Tecos de los Dos Laredos. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El daño continuó en el cuarto capítulo, cuando Ryan Aguilar conectó doblete productor al jardín derecho para el 6-0. Saraperos respondió en la parte baja con elevado de sacrificio de Chris Carter, suficiente para romper el cero.

$!Saraperos dejó escapar el cierre de la serie en casa, aunque se quedó con dos de tres juegos ante Tecos.
Saraperos dejó escapar el cierre de la serie en casa, aunque se quedó con dos de tres juegos ante Tecos. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La esperanza verde apareció en la sexta entrada. Saltillo armó su mejor momento de la noche con un ataque de cuatro carreras que encendió al Madero. Iván Castillo pegó doblete al jardín izquierdo para producir dos, River Town entró como emergente y disparó triple productor de dos anotaciones, y Sebastián Lizárraga remolcó una más con rodado por la inicial. De pronto, el partido estaba 6-5 y el Sarape volvía a la pelea.

$!Tecos de los Dos Laredos rescató el último duelo de la serie y evitó la barrida ante Saraperos en Saltillo.
Tecos de los Dos Laredos rescató el último duelo de la serie y evitó la barrida ante Saraperos en Saltillo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Sin embargo, Tecos no permitió que el ánimo local creciera. En la séptima, Luis de los Santos produjo con sencillo al derecho, Almonte sumó otra carrera con imparable al central y Jonathan Arauz recibió pasaporte con casa llena para ampliar la ventaja 9-5.

$!La novena saltillense cerró la serie ante Tecos con derrota, pero mantiene la pelea en la temporada de la LMB.
La novena saltillense cerró la serie ante Tecos con derrota, pero mantiene la pelea en la temporada de la LMB. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La sentencia llegó en la novena. Harold Ramírez abrió el ataque con cuadrangular solitario por el jardín izquierdo y Yoelqui Céspedes cerró la cuenta con doblete productor de dos carreras al derecho, sellando el 12-5 definitivo.

$!Saraperos y Tecos protagonizaron una serie intensa en el Estadio Francisco I. Madero, con saldo favorable para Saltillo.
Saraperos y Tecos protagonizaron una serie intensa en el Estadio Francisco I. Madero, con saldo favorable para Saltillo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Zoilo Almonte lideró a los Tecos al irse de 4-2 con jonrón y tres producidas. Por Saraperos, Dairon Blanco destacó de 4-3, con triple y dos carreras anotadas, mientras River Town respondió desde la banca con un batazo de impacto, aunque insuficiente para evitar la derrota.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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