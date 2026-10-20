Cadenas perpetuas

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Coahuila: política y rodeo
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La concienciación sobre el cáncer de mama fomenta el autocuidado y recuerda que el diagnóstico oportuno transforma el pronóstico de la enfermedad.

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Octubre se prepara para darle la bienvenida a la anual lluvia de meteoros Oriónidas, un anillo de fragmentos y restos de polvo provenientes del cometa 1/P Halley.

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La controversia por la edición de la presentación de Los Tigres del Norte reabrió el debate sobre la representación y voz de la comunidad latina en los medios públicos de EE. UU.

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Fiesta. Young conquistó al público saltillense y volvió al escenario para interpretar ‘In Case You Didn’t Know’, uno de los temas más esperados de la noche.

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Mayela ‘La Cobrita’ Pérez perdió ante Rosalinda Rodríguez en Florida, en una pelea de seis asaltos por el título de la NBA Americas.

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Aleco Irarragorri, presidente de Santos Laguna, fue sometido a una cirugía de emergencia horas después de celebrar la goleada 5-0 ante Querétaro en el Estadio Corona.

Aleco Irarragorri es operado de emergencia tras goleada de Santos ante Querétaro: ¿cómo está de salud?