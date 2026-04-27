Cola larga

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por Kemchs
CARTONES / 27 abril 2026
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El nombre de Andrés Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se ha visto vinculado con la detención en Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna, a quien se señala como presunto líder de una red de “huachicol fiscal” o contrabando de combustible.

Diversas columnas y reportes periodísticos apuntan a que López Beltrán habría articulado o mantenido una red de influencias junto con empresarios y exdirectivos de Pemex que benefició las operaciones de contrabando de Farías Laguna dentro de la Marina.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/investigan-tambien-lavado-de-dinero-a-almirantes-que-controlaba-huachicol-fiscal-en-aduanas-EH20273241
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/riqueza-de-contralmirante-farias-se-asocia-a-red-de-corrupcion-fgr-KI20288534
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