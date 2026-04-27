Cola larga

El nombre de Andrés Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se ha visto vinculado con la detención en Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna, a quien se señala como presunto líder de una red de “huachicol fiscal” o contrabando de combustible.

Diversas columnas y reportes periodísticos apuntan a que López Beltrán habría articulado o mantenido una red de influencias junto con empresarios y exdirectivos de Pemex que benefició las operaciones de contrabando de Farías Laguna dentro de la Marina.