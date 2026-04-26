Investigan también lavado de dinero a Almirantes que controlaba huachicol fiscal en Aduanas

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México
/ 26 abril 2026
    Investigan también lavado de dinero a Almirantes que controlaba huachicol fiscal en Aduanas
    Según información del proceso en curso, uno de los hallazgos sobre Manuel Roberto Farías es que sus gastos aumentaron casi 20 veces en sólo tres años, pues en 2020 erogó 256 mil pesos y en 2023 un total de 4 millones 931 mil pesos. REFORMA
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FEMDO tiene en curso una indagatoria por blanqueo de capitales contra los Farías y el Capitán Miguel Ángel Solano Ruiz

La FGR investiga también por lavado de dinero al Vicealmirante Manuel Roberto Farías y a su hermano, el Contralmirante Fernando Farías, presos por presuntamente encabezar una red de marinos que controlaba el huachicol fiscal en las Aduanas.

De acuerdo con informes federales, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada tiene en curso una indagatoria por blanqueo de capitales contra los Farías y el Capitán de Corbeta Retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, “El Capitán Sol”, así como sus esposas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fernando-farias-pedira-asilo-politico-en-argentina-al-temer-por-su-vida-rechaza-extradicion-a-mexico-NE20247129

Según la información obtenida, si bien esta indagatoria inició con una denuncia anónima del 20 de enero de 2025, las pesquisas se basan en informes y análisis financieros de la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera sobre las operaciones bancarias y en efectivo de los indiciados.

La FGR aún no lleva ante la justicia este caso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fernando-farias-denuncio-red-de-huachicol-senala-su-abogado-EE20241984

Según información del proceso en curso, uno de los hallazgos sobre Manuel Roberto Farías es que sus gastos aumentaron casi 20 veces en sólo tres años, pues en 2020 erogó 256 mil pesos y en 2023 un total de 4 millones 931 mil pesos.

Sobre Fernando Farías, se señala que eI 15 de mayo de 2024 compró en 2 millones 248 mil 441 dólares un inmueble en Nogales, Sonora, el cual pagó en cinco parcialidades mediante transferencias internacionales. También hizo aportaciones de 11 millones 135 mil pesos a su póliza del seguro de su madre en GNP, en 2021.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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