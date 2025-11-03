Desconsuelo

Este sábado, durante la celebración del Día de Muertos, el alcalde de Uruapan fue asesinado en medio de los habitantes que habían asistido al Festival de las Velas.

Carlos Manzo estaba combatiendo el crimen y había levantado la voz para exigir acciones y protección al Gobierno Federal.

Hace apenas dos semanas también fue asesinado el líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo, quien levantó la voz por sus compañeros, víctimas de las extorsiones del crimen organizado.

