Desconsuelo

CARTONES / lunes, noviembre 03, 2025 - 11:00
    Desconsuelo
Este sábado, durante la celebración del Día de Muertos, el alcalde de Uruapan fue asesinado en medio de los habitantes que habían asistido al Festival de las Velas.

Carlos Manzo estaba combatiendo el crimen y había levantado la voz para exigir acciones y protección al Gobierno Federal.

Hace apenas dos semanas también fue asesinado el líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo, quien levantó la voz por sus compañeros, víctimas de las extorsiones del crimen organizado.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresa sus condolencias a la familia de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, tras su asesinato durante la celebración del Día de Muertos en Michoacán

‘Condenable, cobarde, vil homicidio’: Sheinbaum señala investigaciones sobre asesinato de Carlos Manzo
La ejecución de Carlos Manzo
POLITICÓN: Ramírez Bedolla es repudiado en funeral de Carlos Manzo, alcalde asesinado de Uruapan
