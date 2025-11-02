‘No quiero ser un alcalde más de los ejecutados’, Carlos Manzo solicitó ayuda ante amenazas

Carlos Manzo, alcalde del municipio de Uruapan, Michoacán, fue asesinado durante el Festival de las Velas, en el centro de la ciudad, durante la noche del sábado 1 de noviembre. Esto fue confirmado por el Gabinete de Seguridad de México; señalan que derivado de los hechos violentos se detuvo a dos sujetos por el ataque, y uno más de los implicados perdió la vida al ser abatido, todos vestidos de civil, camuflados entre los ciudadanos. Manzo era conocido como el ‘Bukele Mexicano’ por su constante confrontación contra el crimen organizado y su estrategia de seguridad en el municipio asediado por organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). TE PUEDE INTERESAR: Fallece alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tras atentado durante evento del Día de Muertos

Llegando al punto de oponerse a la política de seguridad implementada desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. "No puede haber abrazos para los delincuentes (...) para los delincuentes debe de haber chingadazos cuando atentan contra la gente inocente", comentó públicamente. No obstante, meses previos a su asesinato, denunció ser objeto de amenazas directas, por lo que había solicitado a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, protección para Michoacán. 'NO QUIERO SER UNO MÁS DE LA LISTA DE EJECUTADOS' "No quiero ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados que les han arrebatado la vida, no quiero que la Policía municipal siga siendo de la estadística, ni los ciudadanos de trabajo honestos y honrados que son víctimas de este cáncer social", llegó a mencionar Manzo en su solicitud por protección ante un medio de comunicación. Este llamado de auxilio del alcalde se debía a la creciente violencia generada por el crimen organizado en Uruapan: "No estamos hablando de pandillas, estamos hablando de grupos criminales, cárteles muy poderosos que son los principales generadores de violencia", afirmó en una entrevista.

Reconoció que vivía con miedo ante la ola de violencia en el Estado, pero principalmente en el municipio que gobernaba. Aunque rechazó dejar el cargo: "Tengo mucho miedo, pero tengo que acompañarlo de valentía, no nos queda de otra. No podemos dar ni un paso atrás, está en riesgo nuestra vida, está en riesgo nuestro Gobierno y de los ciudadanos, inclusive la del propio presidente municipal". El pasado 8 de octubre, lanzó un comunicado en el que pedía tanto a Harfuch como a Sheinbaum Pardo que no retirarás a los elementos de la Guardia Nacional en Uruapan, ya que llevaban pocos días en la entidad y no había explicación de su retiro. "Hacemos un llamado respetuoso al Gobierno Federal, a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al Secretario Omar García Harfuch para que no dejen solo a Uruapan en el combate de los delitos federales que le corresponde a la Federación atender", destacó el presidente municipal que perdió la vida en el hospital, tras recibir disparos de arma de fuego.

Cabe destacar que un día antes de su comunicado, solicitó al Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública en Michoacán ametralladoras Minimi, con el objetivo de que los elementos municipales tengan la misma capacidad armamentista que grupos delictivos. "No puede ser posible que los delincuentes estén mejor armados que las policías municipales", comentó. LAS AMENAZAS El presidente municipal subía en sus redes sociales como recibía llamadas de presuntos criminales, quien afirmaban que le harían daño a su hijo. "Me llamaron para decirme que tuviera mucho cuidado, que pronto iban a venir por mi hijo Plutarquito, a lo cual les respondí: 'chin a su madre, aquí los espero, hijos de su rep*t* madre', enojado, y colgaron", afirmó el alcalde.

Los insistentes mensajes a la confrontación directa con el crimen organizado fueron tales que durante una transmisión en vivo, el alcalde mandó una contundente declaración: "Delincuente que se topen que ande armado y que se resista a ser detenido o que agreda a la ciudadanía, hay que abatirlo", dijo. SHEINBAUM HABLÓ DE MANZO Ante las críticas a la estrategia "Abrazos, no balazos", la amenaza directa a su familia, así como sus constantes vídeos en redes sociales donde fuerzas de seguridad disparan contra criminales sin tentarse la mano, la presidenta mencionó que su política de seguridad: "Está mal. En México hay un sistema penal acusatorio. Lo que debe hacerse es abrir una carpeta de investigación con pruebas para determinar si la persona es culpable. No podemos regresar a la guerra contra el narco. Eso tuvo un costo y sigue teniendo consecuencias graves".

