‘Mataron al mejor presidente de México’: Dan último adiós a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado este sábado en un ataque directo durante un evento público, poco después de convivir con su familia y su hijo durante la inauguración del Festival de las Velas, en conmemoración del Día de Muertos.

Durante su gestión, el edil había denunciado en varias ocasiones la inseguridad en el municipio y la falta de apoyo de la federación, así como las amenazas que recibía por parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

DAN ÚLTIMO ADIÓS A CARLOS MANZO, ALCALDE DE URUAPAN

En el homenaje póstumo celebrado este domingo en Uruapan, su esposa Grecia Quiroz García destacó la valentía de su esposo: “no mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México, al único que se atrevió a levantar la voz, al único que se atrevió a debatir, a hablar con la verdad... Sin temor a nada, sin temor a perder su vida, sin temor a dejar a sus hijos huérfanos el día de hoy”.

Además, agradeció el apoyo de la ciudadanía y aseguró que continuarán con el legado de Manzo: “Hoy agradezco a toda la gente que está aquí reunida porque sé, sé que esta gente lo apoyó siempre, en todo momento, desde que recaudamos las firmas, desde que caminamos en las calles para pedir su apoyo, un apoyo que era para cambiar muchas cosas que él quería pero que hoy truncan ese camino. Pero como bien lo dijo su hermano, aunque apagaron su, no apagarán esta lucha... Seguiremos luchando junto con el movimiento del sombrero”, expresó ante los presentes.