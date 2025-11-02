‘Mataron al mejor presidente de México’: Dan último adiós a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan
Carlos Manzo, difunto alcalde de Uruapan, perdió la vida en un ataque armado directo en su contra durante la noche del 1 de octubre
El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado este sábado en un ataque directo durante un evento público, poco después de convivir con su familia y su hijo durante la inauguración del Festival de las Velas, en conmemoración del Día de Muertos.
Durante su gestión, el edil había denunciado en varias ocasiones la inseguridad en el municipio y la falta de apoyo de la federación, así como las amenazas que recibía por parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
DAN ÚLTIMO ADIÓS A CARLOS MANZO, ALCALDE DE URUAPAN
En el homenaje póstumo celebrado este domingo en Uruapan, su esposa Grecia Quiroz García destacó la valentía de su esposo: “no mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México, al único que se atrevió a levantar la voz, al único que se atrevió a debatir, a hablar con la verdad... Sin temor a nada, sin temor a perder su vida, sin temor a dejar a sus hijos huérfanos el día de hoy”.
Además, agradeció el apoyo de la ciudadanía y aseguró que continuarán con el legado de Manzo: “Hoy agradezco a toda la gente que está aquí reunida porque sé, sé que esta gente lo apoyó siempre, en todo momento, desde que recaudamos las firmas, desde que caminamos en las calles para pedir su apoyo, un apoyo que era para cambiar muchas cosas que él quería pero que hoy truncan ese camino. Pero como bien lo dijo su hermano, aunque apagaron su, no apagarán esta lucha... Seguiremos luchando junto con el movimiento del sombrero”, expresó ante los presentes.
“HIPÓCRITA, MIERDA... FUERA ASESINO...!”— Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 2, 2025
Así los gritos vs el gobernador de @GobMichoacan Alfredo Ramírez Bedolla @ARBedolla al salir de la funeraria donde velan al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado anoche. pic.twitter.com/qFhWbiJARY
ASISTE ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, GOBERNADOR DE MICHOACÁN; LE GRITAN ‘FUERA ASESINO’
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, asistió al funeral del difunto edil. A través de videos que circulan en redes sociales, se observa como ciudadanos le piden que se vaya.
Entre gritos y consignas, personas asistentes al evento fúnebre reclamaron al mandatario estatal: “Fuera, asesino”, “Largo de aquí”.
🔴 Grecia Quiroz: “No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México”— Azucena Uresti (@azucenau) November 2, 2025
Entre lágrimas, la esposa de Carlos Manzo encabezó un emotivo mensaje durante su funeral y aseguró que la “lucha del Sombrero” no ha terminado.pic.twitter.com/jXg0aZwNhB
Tras presenciar estos actos de protesta, Ramírez Bedolla se subió a una camioneta y se retiró. Medios de comunicación locales revelan que el gobernador estuvo presente por alrededor de 10 minutos.
Mientras que en sus redes sociales, el jefe del Ejecutivo estatal publicó: “Acompañé a mi amigo y compañero Juan Manzo, subsecretario de Gobierno, a su mamá, a su esposa Grecia y a sus familiares al sepelio de Carlos Manzo, en la ciudad de Uruapan, a quienes les externé mis sinceras condolencias”.
En su texto, Alfredo Ramírez reconoció el dolor entre las y los ciudadanos, “pero vamos a dar la cara y vamos a actuar de inmediato para garantizar que haya justicia y paz”.