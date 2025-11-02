‘Mataron al mejor presidente de México’: Dan último adiós a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

México
/ 2 noviembre 2025
    ‘Mataron al mejor presidente de México’: Dan último adiós a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan
    En el homenaje póstumo celebrado este domingo en Uruapan, la esposa de Carlos Manzo, alcalde asesinado, destacó la valentía de su esposo. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN | CUARTOSCURO

Carlos Manzo, difunto alcalde de Uruapan, perdió la vida en un ataque armado directo en su contra durante la noche del 1 de octubre

El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado este sábado en un ataque directo durante un evento público, poco después de convivir con su familia y su hijo durante la inauguración del Festival de las Velas, en conmemoración del Día de Muertos.

Durante su gestión, el edil había denunciado en varias ocasiones la inseguridad en el municipio y la falta de apoyo de la federación, así como las amenazas que recibía por parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

TE PUEDE INTERESAR: Fallece alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tras atentado durante evento del Día de Muertos

DAN ÚLTIMO ADIÓS A CARLOS MANZO, ALCALDE DE URUAPAN

En el homenaje póstumo celebrado este domingo en Uruapan, su esposa Grecia Quiroz García destacó la valentía de su esposo: “no mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México, al único que se atrevió a levantar la voz, al único que se atrevió a debatir, a hablar con la verdad... Sin temor a nada, sin temor a perder su vida, sin temor a dejar a sus hijos huérfanos el día de hoy”.

Además, agradeció el apoyo de la ciudadanía y aseguró que continuarán con el legado de Manzo: “Hoy agradezco a toda la gente que está aquí reunida porque sé, sé que esta gente lo apoyó siempre, en todo momento, desde que recaudamos las firmas, desde que caminamos en las calles para pedir su apoyo, un apoyo que era para cambiar muchas cosas que él quería pero que hoy truncan ese camino. Pero como bien lo dijo su hermano, aunque apagaron su, no apagarán esta lucha... Seguiremos luchando junto con el movimiento del sombrero”, expresó ante los presentes.

ASISTE ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, GOBERNADOR DE MICHOACÁN; LE GRITAN ‘FUERA ASESINO’

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, asistió al funeral del difunto edil. A través de videos que circulan en redes sociales, se observa como ciudadanos le piden que se vaya.

Entre gritos y consignas, personas asistentes al evento fúnebre reclamaron al mandatario estatal: “Fuera, asesino”, “Largo de aquí”.

Tras presenciar estos actos de protesta, Ramírez Bedolla se subió a una camioneta y se retiró. Medios de comunicación locales revelan que el gobernador estuvo presente por alrededor de 10 minutos.

Mientras que en sus redes sociales, el jefe del Ejecutivo estatal publicó: “Acompañé a mi amigo y compañero Juan Manzo, subsecretario de Gobierno, a su mamá, a su esposa Grecia y a sus familiares al sepelio de Carlos Manzo, en la ciudad de Uruapan, a quienes les externé mis sinceras condolencias”.

TE PUEDE INTERESAR: Caso de Carlos Manzo: Así fue el momento exacto en que inició el ataque contra el alcalde de Uruapan

En su texto, Alfredo Ramírez reconoció el dolor entre las y los ciudadanos, “pero vamos a dar la cara y vamos a actuar de inmediato para garantizar que haya justicia y paz”.

Temas


Asesinatos
homicidios

Localizaciones


Michoacán

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En contraste, muertes en accidentes tienen tendencia irregular en 2025: van más que en 2020, pero menos que en 2024.

Coahuila: En 6 años, aumentan ¡147%! lesionados en accidentes de tránsito
Estudios revelan la situación en la que se encuentra el Río Colorado, pero no se detalla actualidad de Río Bravo.

Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años
Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Coahuila quiere entrar al mapa de los chips
La presidenta Claudia Sheinbaum expresa sus condolencias a la familia de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, tras su asesinato durante la celebración del Día de Muertos en Michoacán

‘Condenable, cobarde, vil homicidio’: Sheinbaum señala investigaciones sobre asesinato de Carlos Manzo
El morenista tiene únicamente una iniciativa aprobada, la cual declaró 2022 como el Año de Ricardo Flores Magón, ordenando inscribir la leyenda en la documentación oficial y establecer un programa de actividades conmemorativas.

Aseguran que gestión de Noroña en el Senado, fue sólo ‘cosmética’ sin cambios en actividad parlamentaria
Profeco reporta que la gasolinera PETRO 7 SEVEN PETRO en Saltillo, Coahuila, registró el precio de gasolina más alto del país, con 24.99 pesos por litro y un margen de ganancia de 5.34 pesos, dentro del programa “Quién es quién” en precios de combustibles

Gasolinera de Saltillo registra el precio más alto del país, informa Profeco
Liverpool participará en El Buen Fin 2025 del 13 al 17 de noviembre con descuentos en todas sus áreas de venta, compras en línea 24/7 y beneficios como envío gratis, meses sin intereses y Click &amp; Collect.

Liverpool se prepara para El Buen Fin 2025: horarios y departamentos con ofertas
Little superó a Justin Tucker y dejó su nombre grabado en los libros de la liga.

Cam Little rompe el récord histórico de gol de campo en la NFL con patada de 68 yardas ante Raiders