“Vamos a extraer mucha riqueza, habrá un reembolso para EU” y otras frases alarmantes sobre el Discurso de Donald Trump sobre Venezuela

En una comparecencia de alto impacto, el presidente Donald Trump confirmó la ejecución de una operación militar “extraordinaria” en el corazón de Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Según el mandatario, la intervención neutralizó por completo la capacidad militar del país sudamericano en una acción coordinada entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas del orden estadounidenses.

A continuación, te compartimos algunas de las frases más destacadas del discurso, agrupadas por los ejes temáticos que definieron el mensaje presidencial:

MAGNITUD Y EJECUCIÓN DEL OPERATIVO

“Se utilizó el abrumador poderío militar estadounidense por aire, tierra y mar para lanzar un espectacular asalto... como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial.”

“Toda la capacidad militar de Venezuela quedó neutralizada cuando los hombres y mujeres de nuestro ejército... capturaron con éxito a Maduro en plena noche.”

“No murió ningún miembro del ejército estadounidense y no se perdió ningún equipo estadounidense.”

JUSTICIA Y ACUSACIONES DE NARCOTERRORISMO

“Maduro y su esposa han sido acusados en el Distrito Sur de Nueva York... por su campaña de narcoterrorismo mortal contra Estados Unidos y sus ciudadanos.”

“Supervisó personalmente el despiadado cartel conocido como Cartel de Los Soles, que inundó nuestra nación con veneno letal.”

“En este momento se encuentran en un barco que los llevará finalmente a Nueva York... presentaremos pruebas abrumadoras de sus crímenes ante un tribunal.”

EL FUTURO DE VENEZUELA Y EL CONTROL DEL PETRÓLEO

”Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y juiciosa.”

“Vamos a hacer que nuestras grandes empresas petroleras estadounidenses... entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura... y empiecen a generar ingresos para el país.”

“Haremos que el pueblo de Venezuela sea rico, independiente y seguro.”