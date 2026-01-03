“Vamos a extraer mucha riqueza, habrá un reembolso para EU” y otras frases alarmantes sobre el Discurso de Donald Trump sobre Venezuela

3 enero 2026
    Donald Trump afirmó que fuerzas estadounidenses ejecutaron un asalto “sin precedentes” en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores CAPTURA DE PANTALLA

Desde recordatorios de intervenciones fallidas, anuncios sobre control y amenazas en caso de resistencia, el Presidente de Estados Unidos ofreció un mensaje al mundo

En una comparecencia de alto impacto, el presidente Donald Trump confirmó la ejecución de una operación militar “extraordinaria” en el corazón de Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Según el mandatario, la intervención neutralizó por completo la capacidad militar del país sudamericano en una acción coordinada entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas del orden estadounidenses.

A continuación, te compartimos algunas de las frases más destacadas del discurso, agrupadas por los ejes temáticos que definieron el mensaje presidencial:

MAGNITUD Y EJECUCIÓN DEL OPERATIVO

“Se utilizó el abrumador poderío militar estadounidense por aire, tierra y mar para lanzar un espectacular asalto... como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial.”

“Toda la capacidad militar de Venezuela quedó neutralizada cuando los hombres y mujeres de nuestro ejército... capturaron con éxito a Maduro en plena noche.”

“No murió ningún miembro del ejército estadounidense y no se perdió ningún equipo estadounidense.”

JUSTICIA Y ACUSACIONES DE NARCOTERRORISMO

“Maduro y su esposa han sido acusados en el Distrito Sur de Nueva York... por su campaña de narcoterrorismo mortal contra Estados Unidos y sus ciudadanos.”

“Supervisó personalmente el despiadado cartel conocido como Cartel de Los Soles, que inundó nuestra nación con veneno letal.”

“En este momento se encuentran en un barco que los llevará finalmente a Nueva York... presentaremos pruebas abrumadoras de sus crímenes ante un tribunal.”

EL FUTURO DE VENEZUELA Y EL CONTROL DEL PETRÓLEO

”Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y juiciosa.”

“Vamos a hacer que nuestras grandes empresas petroleras estadounidenses... entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura... y empiecen a generar ingresos para el país.”

“Haremos que el pueblo de Venezuela sea rico, independiente y seguro.”

ADVERTENCIA DE FUERZA CONTINUADA

“Estamos preparados para lanzar una segunda oleada si fuera necesario... una oleada mucho mayor, de hecho.”

¿DIJO TRUMP SOBRE EL OPERATIVO Y LA ESTRATEGIA EN VENEZUELA?

Trump reveló que la captura se facilitó mediante una operación táctica para oscurecer la capital venezolana.

Afirmó que “las luces de Caracas se apagaron” durante el asalto, atribuyendo esto a “cierta experiencia” técnica de las fuerzas estadounidenses para operar en la oscuridad.

Describió el ambiente como “oscuro y mortal”, asegurando que Maduro fue sorprendido a pesar de que sus fuerzas estaban en “posición de alerta” esperando una llegada por mar.

COMPARATIVAS HISTÓRICAS Y CRÍTICAS A GESTIONES PASADAS

El mandatario utilizó el éxito de esta operación para contrastarla con lo que él denomina fracasos de administraciones anteriores.

Mencionó específicamente que este éxito borra la “vergüenza” de operaciones pasadas, citando explícitamente la crisis de rehenes en la época de Jimmy Carter y la reciente retirada de Afganistán.

Comparó la captura de Maduro con otros hitos de su administración, como los ataques contra Qasem Soleimani y Al Baghdadi, además de la operación “Midnight Hammer” contra instalaciones iraníes.

MADURO DENTRO DEL USS IWO JIMA

Según las declaraciones de Trump, Maduro y Flores no fueron trasladados inmediatamente a tierra firme, sino que se encuentran en un buque de guerra (identificado en reportes de prensa como el USS Iwo Jima) que navega hacia los Estados Unidos.

Se espera que el juicio se lleve a cabo en Nueva York (Distrito Sur) o en Florida (Miami), donde enfrentarán cargos por inundar EU. con “veneno letal” a través del Cartel de los Soles.

ESTADOS UNIDOS EN VENEZUELA Y RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA

Trump fue enfático en que la presencia de Estado Unidos. no será breve ni se limitará a la extracción del líder.

Declaró que EU “gobernará el país” directamente hasta que consideren que existe una transición “segura y prudente”, sin permitir que actores externos tomen el control.

El plan incluye la entrada de corporaciones petroleras estadounidenses para invertir miles de millones de dólares y reparar la infraestructura que Trump calificó como un “fracaso total”.

ADVERTENCIA DE SEGUNDO ATAQUE

El presidente advirtió que, aunque la primera fase fue un éxito, tienen preparada una “segunda oleada mucho mayor” en caso de cualquier resistencia o intento de desestabilización durante la transición.

TRUMP ACUSÓ A VENEZUELA DE ROBAR PETRÓLEO

“Venezuela se apoderó unilateralmente y vendió petróleo estadounidense, activos y plataformas estadounidenses, lo que nos costó miles de millones de dólares”.

“Construimos la industria petrolera de Venezuela con el talento y la habilidad estadounidenses, y el régimen socialista nos lo robó por la fuerza”.

“Constituyó uno de los mayores robos de propiedad estadounidense en la historia de nuestro país... nos quitaron una enorme infraestructura petrolera como si fuéramos bebés”.

EL FIN DE LA SOBERANÍA DE MADURO Y LA DOCTRINA MONROE

“Maduro nunca más podrá amenazar a un ciudadano estadounidense ni a nadie de Venezuela. Ya no habrá amenazas”.

“Bajo nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca más será cuestionado”.

“Es la doctrina Monroe. Nos la habíamos olvidado... Ya no la olvidamos”.

ADVERTENCIA A LA CÚPULA MILITAR Y POLÍTICA VENEZOLANA

“Todas las figuras políticas y militares de Venezuela deben comprender que lo que le ha ocurrido a Maduro les puede ocurrir a ellos”.

“El embargo sobre toda Venezuela y el petróleo sigue en pleno vigor. La armada estadounidense permanece en posición y Estados Unidos conserva todas las opciones militares”

