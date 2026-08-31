El mayor acuerdo petrolero de la historia

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por Monsi
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El mandatario estadounidense Donald Trump y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciaron un histórico acuerdo energético que otorga a Estados Unidos el control de más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas de crudo, lo que representa un 22 por ciento de las reservas totales venezolanas.

“Estados Unidos de América acaba de alcanzar un acuerdo con Venezuela sobre ¡EL MAYOR ACUERDO PETROLERO DE LA HISTORIA MUNDIAL!”, publicó el republicano en su plataforma Truth Social.

Por su parte, Rodríguez reconoció que carecen de inversión, tecnología, infraestructura para “convertir esa riqueza en bienestar para nuestra gente”.

“De nada sirve tener nuestras reservas petroleras bajo tierra únicamente (...) cuando no podemos traducirlo en desarrollo para Venezuela”, agregó.

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