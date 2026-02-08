Cerraban negocios por pagar extorsión en Tequila, Jalisco, tras llegada de alcalde Diego Rivera

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 8 febrero 2026
    Cerraban negocios por pagar extorsión en Tequila, Jalisco, tras llegada de alcalde Diego Rivera
    De acuerdo con la orden de aprehensión que llevó al Edil al Penal del Altiplano, emitida en la causa penal 39/2026, la familia del comerciante pidió dinero prestado para pagar la extorsión y el rescate del plagiado. REFORMA
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Corrupción
Extorsiones

Localizaciones


Jalisco

Organizaciones


Sspc

El pasado 10 de diciembre, bajo las siglas LEAR, el vendedor de artesanías narró a un agente de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la situación que padeció con la gestión del morenista

El cobro de piso que Diego Rivera Navarro impuso desde su llegada a la Alcaldía de Tequila, Jalisco, ocasionó el cierre de negocios y el deseo de los comerciantes de abandonar el municipio.

De acuerdo con la orden de aprehensión que llevó al Edil al Penal del Altiplano, emitida en la causa penal 39/2026, la familia del comerciante pidió dinero prestado para pagar la extorsión y el rescate del plagiado.

TE PUEDE INTERESAR: Van 25 ‘narcoalcaldes’ detenidos en lo que va de la Cuarta Transformación

El pasado 10 de diciembre, bajo las siglas LEAR, el vendedor de artesanías narró a un agente de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la situación que padeció con la gestión del morenista.

Todo empezó a mediados de octubre de 2024, quince días después de que Rivera asumiera como Alcalde de Tequila.

“Cuando el actual (10/12/2025) Presidente Municipal Diego Rivera Navarro tomó el cargo, las cosas comenzaron a cambiar, ya que empezó a cerrar muchos negocios, incluyendo el mío, sin que me mencionaran el motivo por el cual lo habían clausurado”, relata.

“Presentándose conmigo Diego López Ibarra, quien es el Jefe de Gabinete del Presidente Municipal, acompañado de Juan Manuel Pérez Sosa, el cual es el Director de Seguridad Publica de Tequila, los cuales me exigieron un pago de 50 mil pesos para que pudiera volver a abrir mi local, por lo que al ser mi única fuente de ingresos me vi obligado a realizar el pago exigido”.

El locatario entregó el dinero a Pérez Sosa, pero ese pago fue apenas el inicio de sus problemas.

Al tomar el efectivo, el jefe policiaco le advirtió que, a partir de ese momento y por órdenes del Alcalde, pagaría una “renta” mensual de 20 mil pesos o de lo contrario clausurarían su establecimiento y se “atendría a las consecuencias”.

LEAR cumplió mes a mes con la cuota, hasta que en julio del año pasado enfermó su hijo y los gastos de esa emergencia le impidieron completar el pago de la extorsión.

TE PUEDE INTERESAR: Suma alcalde de Tequila acusaciones por extorsión, violencia política y apropiación del MUNAT

Los jefes de gabinete y la Policía Municipal no tardaron en aparecer en su local para exigirle el cobro y, aunque el comerciante les explicó la situación y pidió una prórroga, el primero de ellos le respondió: “no estamos jugando, ya sabes las consecuencias que puedes tener si no pagas a tiempo”.

“En ese momento Juan Manuel Pérez Sosa le ordenó a los policías que me sujetaran, golpeándome Diego López Ibarra y Juan Manuel Pérez Sosa indicándome que si en dos días no tenía el pago completo me iría peor, en ese momento comenzaron a causar destrozos en mi local, dejándome un papel donde venían varios números para que me comunicara inmediatamente cuando juntara el dinero”, recuerda.

Los mismos funcionarios regresaron 48 horas después para reclamarle que no se había comunicado a los números telefónicos indicados y le preguntaron si ya había completado su mensualidad.

En ese momento, López Ibarra y Pérez Sosa, con el apoyo de varios policías, lo sujetaron y subieron a la fuerza a una patrulla, donde le cubrieron la cabeza con una tela, empezaron a golpearlo y decirle una y otra vez que lo iban a matar.

Treinta minutos después de circular, la patrulla se detuvo y lo sacaron en un terreno baldío. Allí lo amarraron y continuaron los golpes. Después de un rato, le quitaron la tela de la cabeza y, para su sorpresa, vio que el Alcalde estaba con López y Pérez.

Rivera empezó a golpearlo en la cara.

“Me preguntó (el Edil) que por qué no había dado el pago mensual completo, mencionándole el motivo por el cual no pudo juntar todo el dinero, mencionándome que ese no era su problema y que hora por el incumplimiento del pago tendría que pagar una multa de 30 mil pesos o, de lo contrario, me entregarían al Cártel de Jalisco para que me mataran y me desaparecieran, pagando también las consecuencias mi familia”, dice.

“Con el miedo de que me fueran a matar o le hicieran algo a mi familia, les dije que les pagaría. Me preguntaron el número de mi esposa, al cual me comunicaron, mencionándole a mi esposa que debía de juntar 30 mil pesos o me matarían”.

”Diego Rivera Navarro le dijo que si en dos días no tenía el dinero me matarían y que después irían por ella y mi hijo, colgando la llamada”, cuenta el vendedor de artesanías.

La esposa tuvo que pedir prestado a sus familiares para juntar la totalidad de la cuota y finalmente entregarla a López Ibarra y Pérez Sosa. Los 30 mil pesos fueron también un pago de rescate.

TE PUEDE INTERESAR: Tiembla’ red de extorsión en NL tras captura del alcalde de Tequila

Tras su liberación, LEAR no quiso presentar ninguna denuncia, porque dijo que las autoridades estatales estaban coludidas.

“Preferí cerrar mi local, ya que se me hacía imposible seguir pagando los 20 mil pesos mensuales debido a las deudas que ahora teníamos por lo sucedido, sin embargo pude seguir vendiendo mis artesanías en el tianguis, en donde la cuota mensual es más baja, misma que sigo pagando a Diego López Ibarra y Juan Manuel Pérez por ordenes del Presidente Municipal Diego Rivera Navarro”, le dijo a la SSPC, hace dos meses.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción
Extorsiones

Localizaciones


Jalisco

Organizaciones


Sspc

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Minerales raros, tiempos raros

Minerales raros, tiempos raros
En 2025, la recaudación por derechos vehiculares aumentó considerablemente tanto con el año previo como al comparar con 2022 cuando se renovaron placas previamente.

Coahuila: aumenta 257% lo recaudado por replaqueo y control vehicular
Consejeros avalaron lineamientos para el desarrollo del proceso electoral próximo.

Coahuila: IEC avala coaliciones rumbo a elecciones
El más reciente ha sido el morenista Diego Rivera Navarro, de Tequila, Jalisco, quien había asumido el cargo el 1 de octubre de 2024, y fue detenido este jueves por extorsión y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Van 25 ‘narcoalcaldes’ detenidos en lo que va de la Cuarta Transformación
Citan a comparecer a Juan Ervey Valenzuela de la Torre por el presunto delito de despojo.

Coahuila: FGE llama a comparecer a líder de exobreros de AHMSA, por el delito de despojo
Corona. Con récords en Spotify y múltiples premios Grammy, el artista puertorriqueño promete un espectáculo cargado de mensaje, ritmo y cultura.

¿Todo eso bajo la manga? Así subirá Bad Bunny al escenario del Medio Tiempo del Super Bowl
Adán Augusto López dejó la coordinación de Morena en el Senado el pasado domingo, generando una ola de reacciones en redes sociales.

Debaten en redes sociales por salida de Adán Augusto y salón de belleza en el Senado
Una jueza federal de Nueva York aceptó la petición de TV Azteca para abrir una indagatoria ante entidades financieras de Europa, que permita aclarar quienes son los actuales dueños de su deuda.

Torea Ricardo Salinas Pliego en Nueva York a sus acreedores