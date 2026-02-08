Van 25 ‘narcoalcaldes’ detenidos en lo que va de la Cuarta Transformación

De 2018 a la fecha, al menos 25 alcaldes, o que recién habían dejado el cargo, han sido detenidos por su presunto vínculo con el crimen organizado, el secuestro o incluso el asesinato, principalmente en el Estado de México y Puebla con seis casos cada uno, Chiapas, con cuatro, y Jalisco con dos, según un recuento de REFORMA.

La mayoría de los detenidos militaban en Morena, con 8 casos; en el PRI, 4; de Movimiento Ciudadano, 4; PRD, 3; y del PAN, PT, PVEM, Pacto Social, Chiapas Unido y Fuerza por México uno cada uno.

El más reciente ha sido el morenista Diego Rivera Navarro, de Tequila, Jalisco, quien había asumido el cargo el 1 de octubre de 2024, y fue detenido este jueves por extorsión y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las mayores acciones contra los ediles se realizaron mediante la “Operación Enjambre”, de noviembre de 2024, que acabó con la detención de la Alcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles, y de Santo Tomás, María del Rosario Matías Esquivel, ambas del Estado de México, acusadas de nexos con el crimen organizado y otros delitos.