Van 25 ‘narcoalcaldes’ detenidos en lo que va de la Cuarta Transformación
COMPARTIR
TEMAS
Las cifras revelan que la violencia política se cuadruplicó, pues de 2006 a 2012 se registraron 311 ataques de este tipo, aunque entonces las víctimas también fueron principalmente Alcaldes y candidatos locales
De 2018 a la fecha, al menos 25 alcaldes, o que recién habían dejado el cargo, han sido detenidos por su presunto vínculo con el crimen organizado, el secuestro o incluso el asesinato, principalmente en el Estado de México y Puebla con seis casos cada uno, Chiapas, con cuatro, y Jalisco con dos, según un recuento de REFORMA.
La mayoría de los detenidos militaban en Morena, con 8 casos; en el PRI, 4; de Movimiento Ciudadano, 4; PRD, 3; y del PAN, PT, PVEM, Pacto Social, Chiapas Unido y Fuerza por México uno cada uno.
TE PUEDE INTERESAR: Suma alcalde de Tequila acusaciones por extorsión, violencia política y apropiación del MUNAT
El más reciente ha sido el morenista Diego Rivera Navarro, de Tequila, Jalisco, quien había asumido el cargo el 1 de octubre de 2024, y fue detenido este jueves por extorsión y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las mayores acciones contra los ediles se realizaron mediante la “Operación Enjambre”, de noviembre de 2024, que acabó con la detención de la Alcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles, y de Santo Tomás, María del Rosario Matías Esquivel, ambas del Estado de México, acusadas de nexos con el crimen organizado y otros delitos.
En el estudio “El crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México”, publicado en 2024 por las organizaciones civiles Data Cívica y México Evalúa se advierte que el crimen organizado se alía o ataca a las autoridades municipales como parte de una estrategia para tener el control de la esfera política, regenerar arreglos de protección informal de agentes de gobierno, acceder a más y mayores recursos y regular el acceso al poder.
El estudio reporta de 2018 a 2023 un total de mil 373 eventos de violencia político criminal, 31 por ciento de ellos contra Alcaldes. El 60 por ciento de los ataques resultaron letales. El 77 por ciento de todas las víctimas, tanto candidatos como funcionarios, fueron del ámbito municipal.
Las cifras revelan que la violencia política se cuadruplicó, pues de 2006 a 2012 se registraron 311 ataques de este tipo, aunque entonces las víctimas también fueron principalmente Alcaldes y candidatos locales.
“A los Presidentes Municipales no les queda de otra que no aliarse con el crimen”, aseguró en entrevista el ex Alcalde de Tepalcatepec, Michoacán, Guillermo Valencia, quien en febrero de 2014 tuvo que huir del municipio por amenazas de los Caballeros Templarios.
TE PUEDE INTERESAR: Tiembla’ red de extorsión en NL tras captura del alcalde de Tequila
“Los pocos Alcaldes que se atreven a hacer su trabajo los asesinan, ahí está Carlos Manzo de ejemplo”, agregó.
“Hoy, lo mismo matan a un Presidente o Presidenta Municipal que no se somete, o un grupo criminal ajusta cuentas al Presidente o Presidenta Municipal que pertenece al cártel enemigo. Los casos de más detenciones obedecen al mismo fenómeno: cada vez es más cotidiana la complicidad de autoridades municipales con el crimen organizado”, advirtió.