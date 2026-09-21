Gran carga

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Política México

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Andrés Manuel López Obrador
Claudia Sheinbaum
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La Secretaría de Educación de Coahuila advirtió que representa un reto la integración de niños genio a niveles educativos superiores.

Detectan en Coahuila a más de mil niños genio en educación básica
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POLITICÓN: Evelyn de Miranda Ordóñez, una propuesta destinada a caer en el IEC
Desarrollo Rural sostiene que Coahuila cumple con todos los requisitos para reanudar la exportación.

Prevén reapertura de frontera para exportar ganado a EU por Coahuila en diciembre
NosotrAs: El espejismo de la libertad

NosotrAs: El espejismo de la libertad
Presupuesto 2027

Presupuesto 2027
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El odio al PRI y al PAN y el amor (ciego) a Morena
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El caso Torreón y el silencio de la Fiscalía Anticorrupción

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¿Sabe alguien qué son las plataformas electorales?