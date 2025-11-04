Herencia involutiva

Usando como emblema la bandera de One Piece, jóvenes de la Generación Z están convocando a una manifestación contra la corrupción y la impunidad este 15 de noviembre en la Ciudad de México.

“Somos jóvenes que amamos profundamente a nuestro país y estamos hartos de la misma corrupción, los mismos abusos y los mismos resultados”, dice la convocatoria hecha a través de la cuenta de Instagram Generación Z México (@somosgeneracionmx).

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto en duda la autenticidad de marcha e incluso acusó desde la conferencia de prensa de este lunes que detrás hay una campaña millonaria en redes sociales.

“La manifestación que están convocando supuestamente jóvenes de una generación no tiene nada que ver con una protesta genuina. Vamos a ver cuáles son las cuentas que la promueven, porque no surgió de los jóvenes, sino de los mismos de siempre”, expresó la mandataria.

