Inundados con Nahle

A través de un video en redes sociales, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, prometió que se encargará de recuperar a Poza Rica y Álamo, municipios afectados por las lluvias, pero que por el momento urge ayudar a la gente de la sierra y continuar con la limpieza.

TE PUEDE INTERESAR: ‘En lugar de escuchar, los calló’: critica Loret de Mola actitud de Sheinbaum antes damnificados de Veracruz

TE PUEDE INTERESAR: ‘Nuevo León envía 20 toneladas de ayuda y rescatistas a Veracruz por afectaciones de lluvias