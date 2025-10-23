Inundados con Nahle

CARTONES / miércoles, octubre 15, 2025
    Inundados con Nahle
A través de un video en redes sociales, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, prometió que se encargará de recuperar a Poza Rica y Álamo, municipios afectados por las lluvias, pero que por el momento urge ayudar a la gente de la sierra y continuar con la limpieza.

