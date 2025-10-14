Nuevo León envía 20 toneladas de ayuda y rescatistas a Veracruz por afectaciones de lluvias

MONTERREY, NL.- El Gobierno de Nuevo León envió este martes el primer contingente de apoyo humanitario hacia el estado de Veracruz, con un cargamento de 20 toneladas de víveres y un equipo de rescatistas estatales y municipales, en respuesta a las afectaciones provocadas por las lluvias recientes.

El gobernador Samuel García Sepúlveda encabezó el banderazo de salida del convoy, acompañado por el secretario de Gobierno, Miguel Flores; el director de Protección Civil estatal, Erik Cavazos, y la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera.

El contingente está integrado por 20 elementos de Protección Civil Nuevo León, cuatro de Protección Civil Guadalupe y cinco de Protección Civil San Pedro Garza García, además de 14 unidades de emergencia que incluyen camionetas pick up, vehículos 4x4, lanchas, mulas todoterreno y un helicóptero para operaciones de rescate aéreo.

También viajó personal del DIF estatal y de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, encargados de coordinar la entrega de víveres y apoyo psicológico y médico a comunidades afectadas.

“Veracruz necesita de todos; la solidaridad entre estados es fundamental cuando las lluvias golpean con fuerza”, señaló García durante el acto de salida.

El operativo se realiza en coordinación con Protección Civil de Veracruz y, en una primera etapa, atenderá a la zona norte del estado, principalmente en el municipio de Pánuco, antes de extenderse a otras comunidades que requieran asistencia. Con información de El Universal