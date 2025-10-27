La bienvenida del SAT

El próximo año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) alista una hiperfiscalización y para ello realizará una vigilancia masiva tras los últimos cambios hechos al Código Fiscal.

Pese a ello, la mandataria Claudia Sheinbaum aseguró hace un mes que en México existen condiciones favorables para las inversiones, y añadió que el pago de impuestos no es un asunto político, sino de cumplimiento.

“La puerta del SAT está abierta, pero es en el marco de la ley. Esto no es un asunto político, más allá de cualquier diferencia política, es un asunto de cumplimiento de la ley”, refirió.

TE PUEDE INTERESAR: SAT 2025: 5 motivos por los que podrían congelar tu cuenta bancaria sin previo aviso

TE PUEDE INTERESAR: ¿Ahorradores pagarán más impuestos en 2026? Hacienda aclara dudas y establece montos