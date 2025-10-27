La bienvenida del SAT

CARTONES / domingo, octubre 26, 2025 - 11:00
    La bienvenida del SAT
COMPARTIR

El próximo año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) alista una hiperfiscalización y para ello realizará una vigilancia masiva tras los últimos cambios hechos al Código Fiscal.

Pese a ello, la mandataria Claudia Sheinbaum aseguró hace un mes que en México existen condiciones favorables para las inversiones, y añadió que el pago de impuestos no es un asunto político, sino de cumplimiento.

“La puerta del SAT está abierta, pero es en el marco de la ley. Esto no es un asunto político, más allá de cualquier diferencia política, es un asunto de cumplimiento de la ley”, refirió.

TE PUEDE INTERESAR: SAT 2025: 5 motivos por los que podrían congelar tu cuenta bancaria sin previo aviso

TE PUEDE INTERESAR: ¿Ahorradores pagarán más impuestos en 2026? Hacienda aclara dudas y establece montos

TEMAS
impuestos
NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El programa ‘Aquí Andamos’ realizó limpieza profunda del lecho y cuerpo de agua, además de pintura y cuidado de áreas verdes.

Saltillo: Concluyen trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza
La mayor parte del Estado reporta algún nivel de sequía superando a los registros del año pasado.

Coahuila es segundo lugar en territorio afectado por la sequía, a pesar de las lluvias
La diputada Verónica Martínez demandó transparencia en las obras y recursos que CFE destina a Coahuila.

Exige diputada freno a apagones: 300 mil fallas eléctricas golpean a Coahuila y La Laguna, afirma
El instituto también atiende el rezago educativo, con 80 mil adultos que no concluyeron la primaria y 350 mil que no terminaron la secundaria, implementando convenios con universidades, municipios y cámaras empresariales para brindar asesorías personalizadas.

Coahuila registra 1.2% de analfabetismo; 31 mil personas no saben leer ni escribir
Cámara de Diputados: Alegría y tristeza

Cámara de Diputados: Alegría y tristeza
Los proyectos de construcción residencial en Saltillo, incluidos desarrollos verticales y parques ligeros, podrían acelerarse gracias a tasas de crédito más bajas y mayor claridad en la regulación.

Saltillo, entre las ciudades que podrían acelerar proyectos de vivienda y parques ligeros
true

Coahuila: Contaminación del aire, un problema de salud pública
true

Se puede decir... Que abunda la ‘extorsión’