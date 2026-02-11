Gallardo deja SLP y ya hay ‘destape’; Velasco dice que Ruth González ganaría ‘si ella quiere’

CDMX.- El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, destapó públicamente a la senadora Ruth González Silva como la próxima gobernadora de San Luis Potosí, al asegurar que encabeza las preferencias electorales internas y que su postulación sería prácticamente un hecho si ella así lo decide.

El senador sostuvo en entrevista que, de acuerdo con encuestas del PVEM, González Silva se encuentra “dos a uno arriba” frente a cualquier otro aspirante, con una ventaja superior a 20 puntos, por lo que la perfiló como la opción más competitiva para suceder al actual gobernador Ricardo Gallardo, esposo de la legisladora.

“En las encuestas que nosotros hemos hecho en el partido, va dos a uno arriba, con una amplia ventaja de más de 20 puntos. Ojalá se anime”, expresó Velasco. Al ser cuestionado sobre si ella será la próxima gobernadora, respondió: “Sí, sin duda, esperemos, si ella quiere”.

Como antecedente inmediato, Velasco planteó que los números internos del partido colocan a la senadora con una diferencia amplia frente a otras opciones, y enmarcó el tema como parte de la ruta hacia la elección para renovar la gubernatura de San Luis Potosí en 2027.

Consultada sobre el “destape”, Ruth González evitó asumir una postura definitiva y subrayó que su prioridad es el trabajo legislativo. “Se pueden decir muchas cosas, pero es lo que una servidora pueda decidir en su momento”, señaló, e insistió: “Ahorita, mi trabajo está enfocado en el Senado. Yo creo que lo importante ahorita es trabajar”.

La senadora añadió que la expectativa ciudadana es que cumpla con sus responsabilidades actuales: “La gente de San Luis Potosí, de todo México, espera que una servidora esté haciendo lo que le corresponda, que es estar aquí en el Senado”, aunque reconoció que las declaraciones de su coordinador colocaron el tema en la agenda pública.