Gallardo deja SLP y ya hay ‘destape’; Velasco dice que Ruth González ganaría ‘si ella quiere’

Noticias
/ 11 febrero 2026
    Gallardo deja SLP y ya hay ‘destape’; Velasco dice que Ruth González ganaría ‘si ella quiere’
    El senador sostuvo que de acuerdo con encuestas del PVEM, González Silva se encuentra “dos a uno arriba” frente a cualquier otro aspirante. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

política

Localizaciones


CDMX

Personajes


Manuel Velasco Coello

Organizaciones


PVEM

El Partido Verde puso nombre y escenario a la sucesión en San Luis Potosí rumbo a 2027, mientras su posible abanderada evitó confirmar

CDMX.- El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, destapó públicamente a la senadora Ruth González Silva como la próxima gobernadora de San Luis Potosí, al asegurar que encabeza las preferencias electorales internas y que su postulación sería prácticamente un hecho si ella así lo decide.

El senador sostuvo en entrevista que, de acuerdo con encuestas del PVEM, González Silva se encuentra “dos a uno arriba” frente a cualquier otro aspirante, con una ventaja superior a 20 puntos, por lo que la perfiló como la opción más competitiva para suceder al actual gobernador Ricardo Gallardo, esposo de la legisladora.

TE PUEDE INTERESAR: Avanza en Senado aval a ingreso de marines de EU a México para tareas de adiestramiento

“En las encuestas que nosotros hemos hecho en el partido, va dos a uno arriba, con una amplia ventaja de más de 20 puntos. Ojalá se anime”, expresó Velasco. Al ser cuestionado sobre si ella será la próxima gobernadora, respondió: “Sí, sin duda, esperemos, si ella quiere”.

Como antecedente inmediato, Velasco planteó que los números internos del partido colocan a la senadora con una diferencia amplia frente a otras opciones, y enmarcó el tema como parte de la ruta hacia la elección para renovar la gubernatura de San Luis Potosí en 2027.

TE PUEDE INTERESAR: Sedena: casi 80% de las armas incautadas desde 2024 provienen de Estados Unidos

Consultada sobre el “destape”, Ruth González evitó asumir una postura definitiva y subrayó que su prioridad es el trabajo legislativo. “Se pueden decir muchas cosas, pero es lo que una servidora pueda decidir en su momento”, señaló, e insistió: “Ahorita, mi trabajo está enfocado en el Senado. Yo creo que lo importante ahorita es trabajar”.

La senadora añadió que la expectativa ciudadana es que cumpla con sus responsabilidades actuales: “La gente de San Luis Potosí, de todo México, espera que una servidora esté haciendo lo que le corresponda, que es estar aquí en el Senado”, aunque reconoció que las declaraciones de su coordinador colocaron el tema en la agenda pública.

En el plano normativo, las elecciones para renovar la gubernatura de San Luis Potosí serán en 2027, mientras que la prohibición constitucional del “nepotismo electoral” entrará en vigor hasta 2030. En paralelo, Morena —aliado del PVEM— incorporó en sus estatutos que ningún familiar directo de quien ostente la titularidad de un Poder Ejecutivo estatal o municipal puede postularse para sucederlo en el cargo.

El Universal

El Universal

