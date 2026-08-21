La izquierda

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Gerardo Fernández Noroña
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El Monitor de Sequía reporta 23 municipios en condición anormalmente seca y uno más con sequía moderada.

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Usuarios hicieron fila bajo el sol este jueves para realizar el registro de sus líneas telefónicas en un centro de atención de Saltillo.

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