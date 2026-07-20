Acusa la FGR a Ruffo de recibir 18 mdp y coordinar huachicol

En la acusación se explica que Ruffo Appel era “un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho”. Ingemar declaraba volúmenes aproximados de 10 mil litros de combustible; sin embargo, en realidad cada carrotanque contenía más de 100 mil litros de hidrocarburo en por lo menos 163 vehículos.

CIUDAD DE MÉXICO- De acuerdo con la orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo y otras 24 personas, el exgobernador panista recibió transferencias por 18 millones de pesos a una cuenta contratada a nombre de Ingemar, con lo que se aprovechó de recursos generados por el huachicol fiscal, refieren las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Ruffo es señalado por los probables delitos de delincuencia organizada y contrabando.

En el expediente al que tuvo acceso EL UNIVERSAL se menciona que es accionista mayoritario de Ingemar, lo que pone de manifiesto su participación en el aprovechamiento de los recursos generados por la actividad ilícita.

Ruffo Appel, de 74 años, desempeñaba la función de operador estratégico en el nivel corporativo de la organización criminal, actuando como facilitador estructural y legitimador institucional.

Al formar parte del órgano de dirección de la empresa, fungió como instrumento para la comisión de los delitos, aportando con su intervención la estructura jurídica, dirección corporativa y continuidad operativa.

Esto para la ejecución sistemática del esquema ilícito, actualizándose así su intervención bajo una lógica de coautoría funcional en una organización criminal.

Las investigaciones de la FGR destacan que con los dictámenes periciales en materia de volumetría e ingeniería, se desprende que en múltiples operaciones realizadas a nombre de Ingemar, se declaran volúmenes aproximados de 10 mil litros por unidad.

Mientras que en realidad cada carrotanque contenía más de 100 mil litros de hidrocarburo, evidenciando una diferencia sistemática que revela la existencia de un mecanismo deliberado de ocultamiento.

”Asimismo, se acreditó que tales operaciones no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de una actividad reiterada y estructurada, desplegada a través de 163 carrotanques, mediante la intervención coordinada de diversos coimputados.

”Incluyendo agentes aduanales que, actuando como mandatarios de las empresas controladas por el imputado, introducían información falsa en el sistema electrónico aduanero y validaron los pedimentos con su firma electrónica”, dice la FGR en la indagatoria.

Indica que aun cuando Ingemar tenía permiso de la Secretaría de Energía (Sener) para importar petrolífero, las importaciones realizadas excedieron lo declarado en los pedimentos.

El permiso no lo salva porque el exceso no declarado constituye introducción ilícita, adquisición, posesión y enajenación sin derecho respecto del volumen excedente.

Ello, porque el permiso de importación sólo ampara el volumen autorizado, el producto específico y las condiciones establecidas en ese permiso.

Esto es, si el importador introduce más volumen del declarado en el pedimento sobre ese excedente, no tiene derecho por no estar amparado en el permiso y, por ende, no está declarado ante la autoridad aduanera.

En la totalidad de los datos de prueba analizados se permite establecer una línea lógica y coherente de intervención, en la que el exgobernador controlaba las personas morales utilizadas como instrumentos del delito, diseñaba el esquema de simulación aduanera y fiscal.

También se encargaba de coordinar a los operadores que ejecutaban materialmente las conductas y se beneficiaba económicamente de las operaciones ilícitas.