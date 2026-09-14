La perrita de Maximiliano

Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), ha sido blanco de críticas, producto de su gira a Europa, tanto internas como por parte de Morena.

El viaje de Romero fue calificado por algunos panistas como “inútil e inoportuno”, al coincidir con el inicio formal del proceso electoral federal de 2027 en México.

El viaje de Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), a Europa en septiembre de 2026 generó una intensa polémica política y críticas internas al coincidir con el inicio del proceso electoral 2027 en México.

Por su parte, Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, dijo de forma irónica que Romero prefiere “hacer territorio a miles de kilómetros de México”. Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum lo acusó de buscar injerencia extranjera, además de cuestionarlo por irse justo cuando arranca el proceso electoral y próximo a las celebraciones por la Independencia de México.