Pío López Obrador: El que da, recibe

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Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se registró este 6 de octubre en el proceso interno de Morena para buscar la coordinación distrital del Distrito 9 federal en Chiapas, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, con miras a las elecciones de 2027 donde busca una diputación federal.

En agosto de 2020, Pío protagonizó el escándalo de los “sobres amarillos”, tras difundirse videos grabados en el 2015 en los que se le observa recibiendo dinero en efectivo de parte de David León Romero, supuestamente destinado a financiar actividades de Morena en Chiapas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pio-lopez-obrador-se-registra-en-morena-para-buscar-diputacion-federal-en-tuxtla-gutierrez-chiapas-DO23960614
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