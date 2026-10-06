Pío López Obrador se registra en Morena para buscar diputación federal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Pío López Obrador anunció que se registró en el proceso interno de Morena para participar en la coordinación de los Comités de Defensa del Distrito 9 con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Al igual que su sobrino, Andrés Manuel López Beltrán por el Distrito 6 de Tabasco. En un video difundido en sus redes sociales, López Obrador llamó a seguir organizándose para seguir construyendo el movimiento de transformación (Cuarta Transformación o 4T) desde abajo y seguir luchando por la defensa de la soberanía de nuestro país, “pero sobre todo para hacer de México un país más humano”. Cabe destacar que el polémico hermano del exmandatario destacó que Chiapas ha sido su hogar desde hace 60 años.

“Quiero comunicarles que solicité mi registro a Morena para participar como aspirante a la coordinación distrital de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por el Distrito 9 de Chiapas, con cabeza aquí en Tuxtla Gutiérrez. Desde luego habré de someterme a los resultados y los ciudadanos de Tuxtla, ya que el pueblo pone y el pueblo quita, porque en Morena el pueblo es el que manda”, dijo en su video compartido en sus cuentas de redes sociales. Esto no significa que tendrá la candidatura, ya que participará en un proceso de elección interna dentro del partido para elegir al Coordinador o Coordinadora Distrital Federales en la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, quien todavía no será el candidato oficial de Morena hasta las precampañas.

“Quienes aspiran a los encargos de elección popular se selecciona la mejor herramienta científica y técnicamente probada y comprobada. Estoy convencido que tenemos que seguir avanzando con el apoyo del pueblo para fortalecer y consolidar nuestro movimiento y recuperar particularmente nuestro partido porque este movimiento ha llevado década de intenso trabajo”, destacó el hermano de AMLO. López Obrador afirmó que seguirá caminando a ras de suelo y en contacto con la gente casa por casa, como, afirmó, enseñó su hermano Andrés Manuel López Obrador. “Vamos a seguir caminando como siempre inspirados en las tres “s” a ras de suelo, es decir, con suela, saliva y sudor. Así como nos ha enseñado desde hace mucho tiempo nuestro compañero López Obrador”.

ANDY TAMBIÉN SE REGISTRÓ POR TABASCO Andrés Manuel López Beltrán se registró el pasado jueves 1 de octubre como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional del Distrito 6 de Tabasco, en busca de una diputación federal durante las elecciones de 2027. Así lo anunció el hijo del expresidente de México, a través de sus cuentas de redes sociales, donde acompañó su decisión con un video en el que señaló que realizó recorridos en comunidades de Jalapa como parte de su aspiración.

“El día de hoy me registré como aspirante a coordinar los comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional del sexto distrito federal electoral de Tabasco”, destacó el también tabasqueño. Cabe destacar que el pasado 25 de mayo, López Beltrán renunció a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para contender al cargo de diputado federal por el VI Distrito Electoral Federal de Tabasco, el cual comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

POLÉMICA DE PÍO OBRADOR Desde que fue exhibido recibiendo dinero en efectivo de David León, excoordinador de Protección Civil en el inicio del sexenio de AMLO, Pío López Obrador ha estado en el ojo del huracán y se interpusieron varias denuncias en su contra en materia electoral. Sin embargo, en octubre de 2022, la Fiscalía General de la República, a cargo en ese entonces de Alejandro Getz Manero, determinó no ejercer acción penal en su contra por delitos electorales. La petición ocurre meses después de que otro expediente relacionado con él, pero de naturaleza electoral, concluyera con una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En el mes de septiembre, Pío tramitó un amparo donde reclamó la dilación de la Fiscalía General de la República (FGR) en determinar si ejercerá o no acción penal en la carpeta de investigación FED/DGCAP-CDMX/0000027/2023

El hermano menor de AMLO recurrió ante Gabriela Sandoval Saavedra, jueza Decimotercero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, para reclamar la dilación del agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula I-7 DGCAP de la Ciudad de México. Sin embargo, en el expediente no se dan mayores detalles sobre el caso de la carpeta de investigación FED/DGCAP-CDMX/0000027/2023. Tampoco precisa qué calidad tiene Pío López Obrador dentro de ella, es decir, si comparece como denunciante o como persona señalada. Por lo que promovió el amparo para exigir que la FGR se pronuncie sobre el caso y defina la situación jurídica de la investigación, ante el señalamiento de una presunta dilación por parte del agente del Ministerio Público de la Federación encargado del caso. La carpeta está a cargo de la Célula I-7 de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas (DGCAP) de la Ciudad de México. El mismo día que anunció su postulación, promovió un nuevo juicio de amparo contra la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por la presunta dilación para determinar el ejercicio de la acción penal dentro de una carpeta de investigación en la que figura como víctima.

De acuerdo con un comunicado de Hernández-Romo Abogados, fechado el 6 de octubre en la Ciudad de México, la demanda de amparo indirecto fue presentada el pasado 1 de octubre contra el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles de la FGJCDMX. En 2020, Pío aparece recibiendo dinero en efectivo dentro de sobres amarillos de David León Romero, en ese momento estaba vinculado con el Gobierno Federal en materia de Protección Civil, junto a investigaciones y denuncias relacionadas con un posible uso electoral de los recursos.

Presuntamente, los videos fueron grabados en junio de 2015; posteriormente se investigó si los recursos tenían alguna relación con actividades políticas o electorales. En 2022, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) informó que había determinado el no ejercicio de la acción penal en una carpeta relacionada con Pío López Obrador y David León Romero por presuntos delitos electorales. La fiscalía señaló entonces que el cierre de la investigación ocurrió en cumplimiento de una resolución judicial.