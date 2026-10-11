Podría pasar tras la ley antimemes

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Lo de AHMSA es ya, una mentada de madre
El secretario de Economía en Coahuila, Luis Olivares Martínez, dijo que se trata de proyectos de producción de vehículos que no se fabrican en el estado.

Valoraría Stellantis traer nuevos modelos a la región sur de Coahuila
Claudia Sheinbaum llamó a seguir los avisos oficiales y evacuar zonas vulnerables ante el avance del huracán Simón.

Sheinbaum pide tomar precauciones ante el huracán Simón categoría 4 en el Pacífico
Un estudio de calidad de Profeco identificó seis jamones de pavo con al menos 12% de proteína; sin embargo, varios presentaron observaciones en su etiquetado.

Profeco pone bajo la lupa al jamón de pavo: estas 6 marcas destacan por su proteína y esto cuestan
Futuro. Aunque el dueto generó sorpresa por las críticas que Syntek ha expresado contra el reggaetón, todavía no se ha confirmado una colaboración oficial.

¡Del rechazo al dueto! Aleks Syntek canta con Dani Flow
Daniela Martínez conquista el rancho: así nació su personaje de Rita en ‘Tierra de Amor y Coraje’

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La producción de ocho episodios debuta este 9 de octubre en ViX, pero Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol se deslindaron del proyecto.

Timbiriche se estrena hoy en ViX... la serie polémica que es rechazada por el elenco original
Isaac del Toro no logró repetir su actuación de 2025 en Il Lombardia y terminó en el puesto 28, a casi cinco minutos del campeón Paul Seixas.

Isaac del Toro sufre en Il Lombardia 2026: termina en el lugar 28 y se queda sin su primer Monumento