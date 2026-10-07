Avala Cámara de Diputados ‘Ley Antimemes’ en lo general

Dicho proyecto de decreto modifica el artículo 114 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies, introduciendo formalmente el concepto de responsabilidad secundaria para los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) y redes sociales.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, iniciativa enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la cual busca regular la responsabilidad de las plataformas digitales ante la piratería, pero que asociaciones civiles apodan “Ley Antimemes” por el peligro de censura automatizada en internet.

Además, obliga a las empresas de tecnología a implementar políticas públicas con el fin de suspender o dar de baja definitivamente el servicio de internet o las cuentas de usuarios que infrinjan de forma repetida los derechos de autor.

Las plataformas que no retiren contenido infractor de manera expedita se volverán corresponsables de la falta. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) podrá sancionarlas con multas de hasta 40,000 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), cifra que supera los 4.3 millones de pesos.

Asimismo, la reforma endurece los controles contra el uso no autorizado de rostros, voces o imágenes modificadas con herramientas digitales e Inteligencia Artificial (IA).

A pesar de que el gobierno mexicano ha defendido la medida, bajo el argumento de que busca combatir la piratería masiva y armonizar la legislación nacional con el T-MEC, colectivos de derechos digitales y la organización Artículo 19 han hecho advertencias.

Diputados de oposición advirtieron que, para evitar las severas multas, las plataformas digitales recurrirán a filtros automatizados de monitoreo masivo.

Esto provocaría la eliminación preventiva de contenidos legítimos como memes, sátiras, parodias o críticas políticas que utilizan fragmentos de imágenes o videos protegidos, limitando severamente la libertad de expresión y la cultura digital en México.

”Van a obligar a los proveedores de servicio de internet para que quiten el internet cuando al gobierno le moleste un contenido, una publicación, un meme, una caricatura, una parodia, una opinión. A ese grado han llegado, buscan callar la verdad, quieren silenciar a un México que exige, que reclama, que anhela salud, educación, y prosperidad”, denunció la diputada del PAN, Kenia López Rabadán.

”Con mucha ligereza se permite transgredir la libertad de expresión, la privacidad, y los derechos de las personas usuarias”, agregó el diputado de MC, Gibran Ramírez.

En tanto que el priista, Rubén Moreira, señaló: “Vamos a votar en contra de esta Ley Antimemes, porque son intenciones claras de censurar a la prensa, de callar a los medios de comunicación, y de generar efectos intimidantes contra quienes hacen uso de su libertad de expresión”.

En la exposición de motivos del dictamen, se advierte que de acuerdo con información proporcionada por la Asociación Protectora de Derechos Intelectuales Fonográficos (APDIF), durante el periodo 2023-2024 se eliminaron 127 millones 151 mil 955 contenidos infractores en plataformas digitales equivalentes a aproximadamente 348,362 bajas diarias; mientras que en el periodo 2024-2025 fueron eliminados 72 millones 406 mil 879 contenidos infractores.

”Estas cifras evidencian que el mecanismo de puerto seguro propicia la cooperación entre titulares de derechos y proveedores de servicios de internet, evitando la necesidad de recurrir a acciones legales, cuyos efectos serían mínimos dada la rapidez con la que hoy en día fluye la información en el entorno digital, y fortaleciendo la protección del derecho de autor y los derechos conexos en línea”, señala el documento.

Jesús Valdés Peña, diputado de Morena, aseveró que la protección a los derechos de autor, resulta de suma relevancia porque se trata de una industria sumamente afectada por la piratería.

”Este sector representa el 2.8 % del PIB y genera el 3.5 % del empleo del país. Amigas y amigos de eso se trata, de fortalecer sus derechos de autor y establecer una coordinación equilibrada con los sectores. Es una reforma encaminada a proteger nuestra cultura a nuestros autores y artistas y a fortalecer la identidad y lograr una mayor cohesión social de nuestra nación”, sentenció.

El dictamen se avaló en lo general por 325 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, 114 en contra del PRI, PAN y MC, así como una abstención.

Posteriormente se procedió al debate en lo particular.