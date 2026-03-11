Cámara de Diputados rechaza reforma electoral de Sheinbaum: no alcanza la mayoría calificada

México
/ 11 marzo 2026
    Cámara de Diputados rechaza reforma electoral de Sheinbaum: no alcanza la mayoría calificada
    Durante la segunda sesión ordinaria de este 11 de marzo, el Pleno de la Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al no alcanzar la mayoría calificada.

El dictamen cerró con 259 votos a favor, 234 votos en contra y una abstención, de acuerdo con el conteo realizado durante la reunión legislativa

Durante la segunda sesión ordinaria de este 11 de marzo, el Pleno de la Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al no alcanzar la mayoría calificada.

El dictamen cerró con 259 votos a favor, 234 votos en contra y una abstención, de acuerdo con el conteo realizado durante la reunión legislativa.

TE PUEDE INTERESAR: Morena aprueba en comisiones dictamen de reforma electoral; 11 de marzo, votación en pleno

No se registró una discusión en lo general. Los representantes parlamentarios de cada grupo subió a la tribuna para expresar su posicionamiento. Durante los discursos, Partido Verde Ecológico de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) se dijeron contra la iniciativa, sin embargo sostuvieron que la alianza con Morena continúa.

Esto sucede luego de que ayer, 10 de marzo, el grupo parlamentario de Morena avaló con 45 votos la propuesta en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Política-Electoral.

REFORMA ELECTORAL Y LA ¿RUPTURA DE ALIANZAS?

La propuesta impulsada por el Gobierno de México plantea cambios profundos en el sistema electoral y en las instituciones involucradas. Entre los puntos que más destacaron de la reforma, se encuentran las modificaciones en el proceso de elección de legisladores y cambios en la estructura del organismo electoral, lo que generó un fuerte enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición.

Los partidos de oposición, especialistas y exfuncionarios electorales criticaron que algunos de estos cambios podrían debilitar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y afectar la equidad en las contiendas.

También alertaron que reducir el número de consejeros o modificar el sistema de representación proporcional —como eliminar o transformar los escaños plurinominales— podría concentrar más poder en el partido mayoritario y perjudicar la representación de partidos pequeños.

Mientras tanto, el gobierno defendió la reforma argumentando que busca abaratar las elecciones, hacer el sistema más eficiente y acercar la representación política a la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: Lanza Beltrones reforma ‘anti-sobrerrepresentación’ y acusa ‘fraude a la Constitución’ en curules

ESTO ES LO QUE DICE LA REFORMA ELECTORAL PROPUESTA POR CLAUDIA SHEINBAUM

“La democracia no solo es una forma de gobierno, es un principio estructural del Estado y una forma de convivencia política y social basada en la soberanía popular.

“La voluntad popular ha llevado a una nueva forma de gobernar, hoy se gobierna en beneficio del pueblo y se aplica un programa social que ha modificado las relaciones políticas en tanto se han establecido derechos sociales plasmados en la Constitución que se ejercen sin condicionamientos por parte de los poderes públicos ni de los partidos políticos”.

