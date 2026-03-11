Cámara de Diputados rechaza reforma electoral de Sheinbaum: no alcanza la mayoría calificada

Durante la segunda sesión ordinaria de este 11 de marzo, el Pleno de la Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al no alcanzar la mayoría calificada.

El dictamen cerró con 259 votos a favor, 234 votos en contra y una abstención, de acuerdo con el conteo realizado durante la reunión legislativa.

No se registró una discusión en lo general. Los representantes parlamentarios de cada grupo subió a la tribuna para expresar su posicionamiento. Durante los discursos, Partido Verde Ecológico de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) se dijeron contra la iniciativa, sin embargo sostuvieron que la alianza con Morena continúa.

Esto sucede luego de que ayer, 10 de marzo, el grupo parlamentario de Morena avaló con 45 votos la propuesta en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Política-Electoral.

REFORMA ELECTORAL Y LA ¿RUPTURA DE ALIANZAS?

La propuesta impulsada por el Gobierno de México plantea cambios profundos en el sistema electoral y en las instituciones involucradas. Entre los puntos que más destacaron de la reforma, se encuentran las modificaciones en el proceso de elección de legisladores y cambios en la estructura del organismo electoral, lo que generó un fuerte enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición.

Los partidos de oposición, especialistas y exfuncionarios electorales criticaron que algunos de estos cambios podrían debilitar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y afectar la equidad en las contiendas.