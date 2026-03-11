Lanza Beltrones reforma ‘anti-sobrerrepresentación’ y acusa ‘fraude a la Constitución’ en curules

CDMX.- Al retornar a su escaño, tras casi ocho meses de licencia, el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera presentó una iniciativa de reforma electoral alterna para modificar el diseño constitucional del Congreso y eliminar por completo el margen de hasta 8% de sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, con el objetivo de que la integración sea “producto de los votos, no del fraude electoral”.

En su propuesta, el legislador plantea mantener el sistema mixto con 300 diputaciones de mayoría relativa, electas en igual número de distritos, y 200 diputaciones de representación proporcional mediante listas regionales, de modo que el tamaño total de la Cámara se mantenga como ha operado desde 1988.

“El cambio consiste en eliminar por completo la sobrerrepresentación de hasta ocho puntos porcentuales que hasta hoy permite la Constitución, para así dar un paso más en el perfeccionamiento de la representación nacional”, argumenta en el texto, al señalar que el objetivo es aproximar la relación entre votos y curules.

Beltrones explica que, si por constancias de mayoría relativa un partido político o coalición obtiene un número de curules igual o superior a su porcentaje de votación nacional, no se le asignarán diputaciones de representación proporcional. En cambio, si su porcentaje de curules por mayoría es menor a su porcentaje de votación nacional, se le asignarán plurinominales hasta igualar ambos porcentajes; el resto se distribuiría entre las demás fuerzas, buscando respetar esa correspondencia.

Para el caso de coaliciones, el senador propone establecer desde la Constitución que las constancias de mayoría se asignen al partido que haya obtenido el mayor número de votos en cada distrito, con lo que quedaría prohibida la transferencia de constancias entre partidos aliados. “De aprobarse por el Constituyente Permanente la reforma propuesta en esta Iniciativa, en las elecciones de 2027 y subsiguientes, tendremos una representación popular producto de los votos, no del fraude a la Constitución”, sostiene.

En su exposición de motivos, el senador sin grupo parlamentario argumenta que la reforma busca recuperar el sentido de los límites a la sobrerrepresentación fijados en 1996 en el artículo 54 constitucional y plantea que la representación democrática se fortalece cuando el porcentaje de votos y el de curules “existe la mayor similitud posible”. También afirma que la iniciativa pretende incentivar el diálogo y la construcción de acuerdos a partir de la representación que otorga el voto.

En el mismo paquete, Beltrones propone eliminar los 32 escaños de lista nacional en el Senado, al considerar que son contrarios al sentido federalista de esa Cámara, por lo que su integración quedaría, a partir de 2030, en 96 senadurías. “Esta Iniciativa propone dar un paso más en la democracia representativa”, indica.

La iniciativa contempla reformas a los artículos 54, 56, 60 y 63 de la Constitución y plantea nuevas reglas para la asignación de diputaciones plurinominales y el trato de coaliciones, en un escenario que, de prosperar, aplicaría a los comicios de 2027 y los ajustes al Senado a partir de 2030.