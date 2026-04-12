Sálvese quien pueda

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó que la UIF pueda bloquear cuentas bancarias sin una orden judicial previa como medida cautelar ante sospechas de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Esta facultad administrativa busca agilizar la congelación de activos ilícitos, permitiendo que el bloqueo sea inmediato y dejando el derecho de defensa y la presentación de pruebas para una etapa posterior.

Sin embargo, expertos han advertido la vulnerabilidad jurídica del usuario, debido a que una sospecha administrativa puede llevar al congelamiento de fondos, obligando al afectado a demostrar la legalidad de su dinero en lugar de que la autoridad demuestre primero un delito.

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