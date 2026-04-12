Sálvese quien pueda

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por Kemchs
CARTONES / 12 abril 2026
    Sálvese quien pueda
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó que la UIF pueda bloquear cuentas bancarias sin una orden judicial previa como medida cautelar ante sospechas de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Esta facultad administrativa busca agilizar la congelación de activos ilícitos, permitiendo que el bloqueo sea inmediato y dejando el derecho de defensa y la presentación de pruebas para una etapa posterior.

Sin embargo, expertos han advertido la vulnerabilidad jurídica del usuario, debido a que una sospecha administrativa puede llevar al congelamiento de fondos, obligando al afectado a demostrar la legalidad de su dinero en lugar de que la autoridad demuestre primero un delito.

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