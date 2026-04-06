La UIF podrá bloquear cuentas bancarias sin necesidad de orden judicial

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 6 abril 2026
    La UIF podrá bloquear cuentas bancarias sin necesidad de orden judicial
    La ministra Loretta Ortiz Ahlf durante la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propuso el proyecto que le da la facultad a la UIF de bloquear cuentas. Cuarto oscuro | Suprema Corte de Justicia de la Nación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la constitucionalidad de la facultad de la UIF para bloquear cuentas por sospechas de lavado de dinero o financiamiento a organizaciones criminales

El 6 de abril se informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que es legal que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloquee cuentas bancarias sin la necesidad de una orden judicial.

Se establece que si la cuenta bancaria mostró indicios de actividades ilícitas, como lavado de dinero, financiamientos a organizaciones criminales u omisiones fiscales, la UIF podrá ejercer un bloqueo.

TE PUEDE INTERESAR: En abril se debe realizar la Declaración Anual ante el SAT, pero... ¿a quién le toca?

El proyecto fue elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, desde el 2022. Actualmente, propuso la confirmación de reforma. Se detalló que la UIF tiene una formación administrativa, destacando que existe derecho a audiencia y se deberán ofrecer pruebas a favor y en contra.

La propuesta fue aprobada por 6 ministros. Sin embargo, la ministra Yasmín Esquivel y los ministros Giovanni Figueroa y Arístides Guerrero votaron en contra.

Yasmín Esquiver argumentó que ‘aún cuando sea una medida útil para el combate al uso indebido del sistema financiero, tampoco por virtud de una norma redactada en forma deficiente podemos sacrificar el principio de seguridad jurídica bajo la idea de que el fin justifica los medios’.

La ministra Loretta Ortiz aseguró que es necesario que la UIF tenga la facultad de bloquear cuentas bancarias como un medio preventivo. Afirmó que, por disposiciones internacionales, las investigaciones fiscales necesitan ‘instrumentos’ para tomar medidas a nivel nacional.

TE PUEDE INTERESAR: SAT podría multar con hasta 11 mil pesos a estos contribuyentes sin Buzón Tributario habilitado

En paralelo, se debe recordar que otras instituciones, como el SAT, ya hacen vigilancias y emiten auditorías cuando los servicios bancarios les notifican por actividades sospechosas en depósitos de sus usuarios. La medida se implementa de manera cautelar para prevenir actos que vayan en contra de las regulaciones fiscales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bloqueos
Bancos
LAVADO DE DINERO

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SCJN

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
La FGR obtuvo vinculación contra tres personas en Ciudad de México y 18 más por armas y explosivos en otro operativo

FGR obtiene vinculación a proceso contra tres personas por tráfico de más de 100 kilos de marihuana en CDMX
Conoce cómo presentar tu declaración anual 2026 sin e.firma, cuándo es obligatoria y qué requisitos debes cumplir ante el SAT.

Declaración Anual del SAT... ¿Necesitas e.firma para recibir el saldo a favor?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el nuevo frente frío azotará al Territorio Mexicano

Gran Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 43 azotará con heladas de -10 grados y lluvias en estos estados
César Montes volvió a aparecer en el área y marcó con el Lokomotiv de Moscú, confirmando su gran momento en Rusia rumbo al Mundial 2026.

César Montes anota con Lokomotiv: El gran momento del ‘Cachorro’ de cara al Mundial 2026
Normas morenistas

Normas morenistas
NosotrAs: El feminismo queya no es (parte II)

NosotrAs: El feminismo que
ya no es (parte II)

Aunque el operativo contra ‘El Mencho’ pareció generar un impulso momentáneo en la imagen presidencial, no modificó las percepciones generales sobre el desempeño del gobierno en áreas clave.

Encuesta afirma que Sheinbaum tuvo 70% de aprobación durante marzo
Detienen a “El Milo” en Quintana Roo, operador de la Mafia Cubano-Americana con orden de extradición a Estados Unidos por delitos graves.

Detienen en Quintana Roo a ‘El Milo’, operador financiero de la Mafia Cubano-Americana y requerido por EU