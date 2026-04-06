La UIF podrá bloquear cuentas bancarias sin necesidad de orden judicial

El 6 de abril se informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que es legal que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloquee cuentas bancarias sin la necesidad de una orden judicial.

Se establece que si la cuenta bancaria mostró indicios de actividades ilícitas, como lavado de dinero, financiamientos a organizaciones criminales u omisiones fiscales, la UIF podrá ejercer un bloqueo.

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El proyecto fue elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, desde el 2022. Actualmente, propuso la confirmación de reforma. Se detalló que la UIF tiene una formación administrativa, destacando que existe derecho a audiencia y se deberán ofrecer pruebas a favor y en contra.