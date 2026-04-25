Senado revisará si hubo una violación a la ley por caso de agentes de EU en Chihuahua

Esta mañana, el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal confirmó que los agentes que murieron en un accidente, tras el operativo en la Sierra, no estaban acreditados para participar en actividades operativas, ya que uno ingresó al país en calidad de visitante y el otro con pasaporte diplomático.

CIUDAD DE MÉXICO.-El coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, señaló que con documentos se verificará si hubo alguna violación a la ley en la participación de agentes extranjeros en el operativo en la Sierra de Chihuahua donde se desmantelaron narcolaboratorios.

Por medio de un comunicado de prensa, el senador expresó que no caben las interpretaciones en la legislación sobre la materia.

“Es indispensable esclarecer si existió autorización del Gobierno federal, cuál fue el alcance de la participación de los agentes extranjeros y bajo qué mando operaron, entre otros aspectos fundamentales.

“El Senado de la República, en ejercicio de las atribuciones constitucionales explícitas e implícitas que le confiere el artículo 76 de la Constitución, intervendrá invitando a la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, con el propósito de verificar, mediante la documentación correspondiente, que se respetó el marco constitucional”, sostuvo sobre la invitación a una reunión de trabajo a la que será convocada la Mandataria, sin que ella tenga la obligación de asistir.

La ley no admite “interpretaciones creativas”: Ignacio Mier

Mier remarcó que la Constitución es clara al establecer que la política exterior y la seguridad nacional son facultades exclusivas del Estado mexicano, conducidas por el Ejecutivo federal, y reguladas con precisión por la Ley de Seguridad Nacional.

Por ello, insistió en que la ley no admite “interpretaciones creativas” cuando se trata de soberanía nacional y respeto al marco constitucional y legal.