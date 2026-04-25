Senado revisará si hubo una violación a la ley por caso de agentes de EU en Chihuahua

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 25 abril 2026
    Senado revisará si hubo una violación a la ley por caso de agentes de EU en Chihuahua
    El senador Ignacio Mier informó en un comunicado que la Constitución es clara al establecer que la política exterior y la seguridad nacional son facultades exclusivas del Estado mexicano. FOTO: Cuartoscuro Graciela López Herrera

El Gabinete de Seguridad del Gobierno federal confirmó que los agentes que murieron en un accidente, tras el operativo en la Sierra, no estaban acreditados para participar en actividades operativas

CIUDAD DE MÉXICO.-El coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, señaló que con documentos se verificará si hubo alguna violación a la ley en la participación de agentes extranjeros en el operativo en la Sierra de Chihuahua donde se desmantelaron narcolaboratorios.

Esta mañana, el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal confirmó que los agentes que murieron en un accidente, tras el operativo en la Sierra, no estaban acreditados para participar en actividades operativas, ya que uno ingresó al país en calidad de visitante y el otro con pasaporte diplomático.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/apunta-sheinbaum-que-hubo-una-falla-del-gobierno-de-chihuahua-por-caso-de-agentes-de-la-cia-MB20213807

Por medio de un comunicado de prensa, el senador expresó que no caben las interpretaciones en la legislación sobre la materia.

“Es indispensable esclarecer si existió autorización del Gobierno federal, cuál fue el alcance de la participación de los agentes extranjeros y bajo qué mando operaron, entre otros aspectos fundamentales.

“El Senado de la República, en ejercicio de las atribuciones constitucionales explícitas e implícitas que le confiere el artículo 76 de la Constitución, intervendrá invitando a la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, con el propósito de verificar, mediante la documentación correspondiente, que se respetó el marco constitucional”, sostuvo sobre la invitación a una reunión de trabajo a la que será convocada la Mandataria, sin que ella tenga la obligación de asistir.

La ley no admite “interpretaciones creativas”: Ignacio Mier

Mier remarcó que la Constitución es clara al establecer que la política exterior y la seguridad nacional son facultades exclusivas del Estado mexicano, conducidas por el Ejecutivo federal, y reguladas con precisión por la Ley de Seguridad Nacional.

Por ello, insistió en que la ley no admite “interpretaciones creativas” cuando se trata de soberanía nacional y respeto al marco constitucional y legal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/agentes-de-la-cia-habrian-usado-uniformes-de-la-aei-en-operativos-de-chihuahua-FB20212623

Expresó que ante el operativo realizado en Chihuahua, conducido por la Fiscalía estatal y con presencia de elementos del Ejército, en el que se ha señalado también la presencia y participación de agentes extranjeros, se debe aclarar la legalidad del mismo, porque no es un asunto de percepción.

”Cuando se trata de soberanía nacional y del Estado de Derecho, la eficacia jamás puede sustituir a la ley”, consideró el senador de Morena.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Senadores
operativos

Localizaciones


CDMX
Chihuahua

Personajes


María Eugenia Campos Galván
Ignacio Mier Velazco

Organizaciones


FGE
Senado De la República

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
La iniciativa plantea obligar a hospitales privados a transparentar costos y garantizar la cobertura de servicios médicos a pacientes asegurados.

Votarán este martes reforma para regular aseguradoras y hospitales privados
Autoridades municipales clausuraron hace siete días un centro de rehabilitación tras detectar maltrato, presencia de menores y fallas graves en protocolos.

Revisarán anexos en Torreón; van por centros clandestinos

Como Juan por su casa

Como Juan por su casa
true

Morena y el PRI: los demasiados paralelismos
Los hechos se registraron alrededor de las 9:00 horas en el cruce de la Avenida Lázaro Cárdenas y la calle Horticultores. FOTO: Captura de pantalla

Asesinan a coordinador de homicidios de la FGE en Ensenada, Baja California
Autoridades educativas y de seguridad en BCS confirmaron que amenazas formarían parte de un “reto viral” en redes sociales. Cuartoscuro

Reportan amenazas de tiroteos en 11 escuelas de Baja California Sur y Sinaloa
El Día Sin Sombra 2026 será visible en distintas regiones de México durante mayo.

Día Sin Sombra 2026: cuándo ocurre en México y por qué desaparecen las sombras
Chisme. La pareja reaparece unida en medio de especulaciones sobre una supuesta crisis.

Kunno apaga rumores: publica fotos con Nodal y Ángela Aguilar