Gabinete de Seguridad confirma que agentes de la CIA fallecidos no tenían autorización para operar en México

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que los dos agentes que trabajaban para la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y que fallecieron en un accidente ocurrido el pasado 19 de abril en el estado de Chihuahua no contaban con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional. De acuerdo con los registros migratorios revisados por las autoridades, uno de los extranjeros ingresó al país en calidad de visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas, mientras que el otro lo hizo con pasaporte diplomático; sin embargo, ninguno de los agentes de la CIA tenía autorización para intervenir en operativos en México.

COMUNICADO DEL GABINETE DE SEGURIDAD ENVÍA CONDOLENCIAS Y RECHAZA PERMISOS OPERATIVOS En un posicionamiento difundido este 24 de abril, el Gabinete de Seguridad expresó condolencias por el fallecimiento de cuatro personas en el accidente, entre ellas dos elementos estatales y dos agentes estadounidenses. “El Gabinete de Seguridad expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de cuatro personas —dos elementos estatales y dos agentes estadounidenses— durante el accidente ocurrido en Chihuahua el pasado 19 de abril, y extiende sus más sinceras condolencias y solidaridad a sus familias, compañeros de trabajo y seres queridos en este difícil momento”, señaló. Asimismo, precisó la situación migratoria de los ciudadanos extranjeros: “Respecto de las dos personas extranjeras que lamentablemente perdieron la vida, se informa que, de acuerdo con los registros migratorios disponibles, una de ellas ingresó al país en calidad de visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas, y la otra con pasaporte diplomático. Ninguna contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional”. El comunicado también indicó que las autoridades federales no tenían conocimiento de la presencia de agentes extranjeros en acciones operativas: “El Gobierno de México, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores no tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando, o fueran a participar físicamente, en alguna acción operativa dentro del territorio nacional”.

MÉXICO REALIZA INVESTIGACIÓN EN COORDINACIÓN CON AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES El Gobierno federal informó que se realizan revisiones en coordinación con autoridades locales y con la Embajada de Estados Unidos en México para esclarecer los hechos. En ese sentido, reiteró que la legislación mexicana no permite la participación de agentes extranjeros en operativos dentro del país, y que la cooperación internacional en materia de seguridad se lleva a cabo mediante intercambio de información, coordinación institucional y colaboración técnica, bajo principios de respeto a la soberanía nacional. EL ACCIDENTE QUE REVELÓ EL OPERATIVO ILEGAL DE LA CIA EN MÉXICO Los hechos ocurrieron cuando un vehículo en el que viajaban funcionarios mexicanos y dos agentes estadounidenses volcó y posteriormente explotó, tras regresar de actividades relacionadas con la localización de laboratorios clandestinos en la entidad. El incidente dejó un saldo de cuatro personas fallecidas. De manera extraoficial, trascendió que los ciudadanos estadounidenses estarían vinculados a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), lo que generó cuestionamientos sobre su presencia en territorio mexicano y su participación en dichas actividades. Desde un inicio, el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que no tenía conocimiento de la presencia de agentes extranjeros en operaciones dentro del país. POSTURA DEL GOBIERNO FEDERAL Y AUTORIDADES ESTATALES La administración federal reiteró que cualquier colaboración con gobiernos extranjeros debe apegarse a los marcos legales vigentes. En ese contexto, se solicitó información a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sobre los hechos. El 24 de abril, durante una conferencia en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum indicó que la comunicación con la mandataria estatal se mantiene a través del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. “Se le pidió información a la gobernadora y quedó de dar la información. Y de parte del secretario de Seguridad se le dijo todos los principios que hay que seguir, todas las leyes que hay que seguir para poder colaborar con algún gobierno extranjero. Y que en este caso no se siguió este procedimiento, se le informó”, declaró.

Añadió que el diálogo entre autoridades fue “cordial” y que la comunicación continuará por los canales institucionales correspondientes. Por su parte, el Gobierno de México reiteró su disposición de mantener una relación de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, bajo principios de respeto mutuo y apego a la legislación nacional.

Publicidad