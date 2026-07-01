Trump: El jugador sucio

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Monsi
por Monsi
CARTONES / 1 julio 2026
    Trump: El jugador sucio
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El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido oficialmente no renovar por 16 años el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En su lugar, ha optado por activar la cláusula de revisión para entablar un esquema de evaluaciones anuales durante la próxima década.

Si bien no significa una cancelación inmediata del pacto comercial, sí inicia una cuenta regresiva de 10 años que fija la vigencia del acuerdo hasta el 2036, a menos que las tres naciones alcancen un consenso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/lo-que-hay-que-saber-sobre-las-negociaciones-comerciales-en-norteamerica-CK21817713
https://vanguardia.com.mx/coahuila/toman-empresarios-coahuilenses-con-cautela-decision-de-trump-de-no-extender-el-t-mec-BL21805316
https://vanguardia.com.mx/dinero/decide-eu-no-renovar-t-mec-opta-por-revisiones-anuales-EJ21820242
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