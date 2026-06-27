Celebración con aguacero

La Ciudad de México parecía celebrar una culminación y era apenas una clasificación inferior.

El ángel, con su columna. voló a las pantallas del mundo.

Millares de aficionados, empapados unos y con paraguas otros, recibían, como parte del regocijo, las gotas festivas de una abundante lluvia jubilosa, con truenos de aplausos siderales.

El chubasco pareció ser parte del delirio desbordante de entusiasmo por la victoria luminosa del Tri, en su paso al siguiente nivel en los encuentros.

VIBRACIÓN FRENÉTICA

La trilogía de goles, sin ninguno en contra en todos los juegos anteriores, era una victoria sobre el equipo checo; pero se celebraba como un presagio de victoria final.

Parece que en todo el territorio nacional, de norte a sur y de oriente a poniente, frente a las

pantallas gigantescas de las plazas, se sintió la misma vibración frenética y desbordada de multitudes, en éxtasis de grito, canto y danza.

El partido fue contemplado como emblemático, como hazaña icónica anhelada en las vidas de esperanza renacida. El “sí se puede” abrió un horizonte casi profético, más allá de lo estrictamente deportivo.

ALEGRÍA VICTORIOSA

Lo desproporcionado pareció lo adecuado por quienes vieron al equipo superando obstáculos y anotando aciertos. El mundo ha visto el espectáculo, de intemperie callejera, de un mestizaje indo-ibérico que enseña una posible alegría victoriosa, sanadora y reconfortante...

INVESTIGACIÓN DE ACTITUDES

Es interesante ver cómo está surgiendo, en este estado norteño, un interés en el servicio público, no solo por mejorar condiciones externas de modernización en las ciudades y comunidades humanas.

Qué actitudes, qué reacciones, qué desafíos se pueden descubrir en los infantes, en los jóvenes, en las parejas y en los matrimonios y familias, son interrogantes atinados.

Y todo con un propósito preventivo que evite situaciones en que surgen decisiones equivocadas, inhumanas, demoledoras del bienestar interior.

RECURSOS ACTUALIZADOS

Empiezan a estructurarse recursos actualizados, puntuales y ágiles, que intentan ir al encuentro de lo que puede frustrar éxito feliz, en procesos existenciales peculiares o mayoritarios.

Frente a influencias deshumanizantes, esta novedad merece atención, inversión y acompañamiento.

SOBRIEDAD Y DISCERNIMIENTO

Encontrar la medida justa, el recto uso de las redes sociales, de los chateos y de la propia atención a los estímulos sucesivos de pantalla televisiva, de tableta y de teléfono celulares, es meta necesaria para que haya sobriedad y discernimiento, en lugar de hartazgo desmedido e intoxicante. Lo agradecerá el cuerpo y el espíritu.

TÉ CON FE

-¿Por qué siento todo lo que hago como un peso que me doblega?

-Porque te estás cargando a ti mismo. Si dejas de hacerlo y abrazas, en cambio de tu yo absorbente, lo arduo y lo esforzado, sonriendo y siguiendo a quien más te ama, todo lo sentirás como yugo suave y carga ligera.