$!¿Qué es El ‘Omakase’? La experiencia culinaria que ya se encuentra en Saltillo

La gastronomía japonesa a través de los años ha ganado terreno alrededor del mundo y es caracterizada por la excelencia en sus ingredientes, servicio y su método de elaboración. Como comensal no hay mejor experiencia que ir en compañía a tu restaurante favorito y elegir tu platillo, pero ¿te gustaría tener una experiencia gastronómica en donde le confías al chef el 100 por ciento la elección de tu menú y ver cómo elabora los platillos en el momento? Bueno esto ya tiene nombre y se llama “Omakase”, que es una práctica japonesa en donde el chef o el cocinero te prepara tu comida al instante y en donde tú puedes observar su elaboración con los ingredientes más frescos y de la temporada del año.

El orden de esta práctica es una secuencia estudiada en donde se comienza por bocados de sabor sutiles hasta avanzar hacia los intensos o grasos. El origen de cada pieza se explica en el momento por el “Itamae” maestro de la cocina japonesa y jefe de cocina, el cual se encuentra enfrente de los comensales en la tabla de cortar. Como esta experiencia es única y personal por lo general algunos restaurantes sólo atienden entre 8 y 10 personas como máximo para cumplir con la atención personalizada.

Historia del Omakase “Omakase” es una palabra japonesa que significa “dejar en manos de otro”, e indica que los comensales dejan su comida a criterio del chef. Esta tradición omakase surgió en Japón en la década de 1990 para satisfacer a los clientes adinerados que sabían poco de sushi y mariscos y no querían revelar su desconocimiento. Esa fue una solución sencilla el dejar el menú a discreción del chef, ofreciendo a los comensales una comida de alta categoría sin que tuvieran que revelar su ignorancia. En este modelo, los chefs tampoco tenían que revelar si se les habían agotado ciertos ingredientes.

Omakase alrededor del mundo Esta práctica culinaria ha llegado a distintos restaurantes alrededor del mundo de gran renombre como “Sushi Taro”, en Washington, D.C, en donde su menú se basa dependiendo de sus comensales y comentan que pueden cambiar su menú por completo en medio de la cena. Otro restaurante que practica el Omakase es el “Omakase Room by Tatsu” en Nueva York, en donde el chef presenta el menú fijo con 18 piezas y únicamente se hace el cambio dependiendo de la temporada.

Precios vs experiencia La práctica del Omakase puede llegar a intimidar a los comensales ya que en algunos lugares los costos pueden ser elevados y sin menú fijo. Esto puede ser un obstáculo para buscar esta nueva experiencia pero en nuestra ciudad ya se encuentran opciones de restaurantes de la localidad con este tipo de práctica, en donde sus platillos e ingredientes llegan a sorprender al espectador por su gran calidad y sabor, a un costo accesible.

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