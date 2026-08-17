¿Qué es El ‘Omakase’? La experiencia culinaria que ya se encuentra en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Gourmet
/
    ¿Qué es El ‘Omakase’? La experiencia culinaria que ya se encuentra en Saltillo

‘Omakase’ significa ‘Lo dejo en tus manos’ o ‘Confío en el chef’, esto es una práctica dentro de la gastronomía japonesa, en donde el chef elabora los alimentos al instante enfrente de los comensales y en ocasiones puede contar con un menú secreto

La gastronomía japonesa a través de los años ha ganado terreno alrededor del mundo y es caracterizada por la excelencia en sus ingredientes, servicio y su método de elaboración.

Como comensal no hay mejor experiencia que ir en compañía a tu restaurante favorito y elegir tu platillo, pero ¿te gustaría tener una experiencia gastronómica en donde le confías al chef el 100 por ciento la elección de tu menú y ver cómo elabora los platillos en el momento?

Bueno esto ya tiene nombre y se llama “Omakase”, que es una práctica japonesa en donde el chef o el cocinero te prepara tu comida al instante y en donde tú puedes observar su elaboración con los ingredientes más frescos y de la temporada del año.

El orden de esta práctica es una secuencia estudiada en donde se comienza por bocados de sabor sutiles hasta avanzar hacia los intensos o grasos.

El origen de cada pieza se explica en el momento por el “Itamae” maestro de la cocina japonesa y jefe de cocina, el cual se encuentra enfrente de los comensales en la tabla de cortar.

Como esta experiencia es única y personal por lo general algunos restaurantes sólo atienden entre 8 y 10 personas como máximo para cumplir con la atención personalizada.

$!¿Qué es El ‘Omakase’? La experiencia culinaria que ya se encuentra en Saltillo

Historia del Omakase

“Omakase” es una palabra japonesa que significa “dejar en manos de otro”, e indica que los comensales dejan su comida a criterio del chef.

Esta tradición omakase surgió en Japón en la década de 1990 para satisfacer a los clientes adinerados que sabían poco de sushi y mariscos y no querían revelar su desconocimiento.

Esa fue una solución sencilla el dejar el menú a discreción del chef, ofreciendo a los comensales una comida de alta categoría sin que tuvieran que revelar su ignorancia. En este modelo, los chefs tampoco tenían que revelar si se les habían agotado ciertos ingredientes.

$!¿Qué es El ‘Omakase’? La experiencia culinaria que ya se encuentra en Saltillo

Omakase alrededor del mundo

Esta práctica culinaria ha llegado a distintos restaurantes alrededor del mundo de gran renombre como “Sushi Taro”, en Washington, D.C, en donde su menú se basa dependiendo de sus comensales y comentan que pueden cambiar su menú por completo en medio de la cena.

Otro restaurante que practica el Omakase es el “Omakase Room by Tatsu” en Nueva York, en donde el chef presenta el menú fijo con 18 piezas y únicamente se hace el cambio dependiendo de la temporada.

$!¿Qué es El ‘Omakase’? La experiencia culinaria que ya se encuentra en Saltillo

Precios vs experiencia

La práctica del Omakase puede llegar a intimidar a los comensales ya que en algunos lugares los costos pueden ser elevados y sin menú fijo.

Esto puede ser un obstáculo para buscar esta nueva experiencia pero en nuestra ciudad ya se encuentran opciones de restaurantes de la localidad con este tipo de práctica, en donde sus platillos e ingredientes llegan a sorprender al espectador por su gran calidad y sabor, a un costo accesible.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cocina
Restaurantes

Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Andy y la sombra en el muro

Andy y la sombra en el muro
true

De aquel Andy presidenciable...
true

POLITICÓN: Tribunal Electoral de Coahuila confirma fracaso de Morena en elección de diputados
El bebé fue trasladado de urgencia a la Clínica Uno del IMSS, pero murió horas después debido a la gravedad de sus lesiones.

Saltillo: muere bebé de dos meses en el hospital; salió proyectado de los brazos de su madre tras accidente
Una madre de familia denunció en redes un presunto engaño relacionado con la renta de una vivienda y advirtió a otros usuarios sobre el caso.

Monclova: soldado es señalado por madre de familia por supuesto fraude en renta de casa
La portera saltillense aparece entre las tres guardametas elegidas por Doriva Bueno para el Mundial.

¡A Polonia! Saltillense Mariangela Medina cumple el sueño mundialista con México Sub-20
Jared Kushner (segundo por la izquierda), yerno del presidente de Estados Unidos, se reunió con líderes egipcios para hablar sobre las conversaciones de paz entre Israel y Hamás.

Los aliados árabes se unen a Trump para pedirle a Israel que abandone su oposición al plan de paz de Gaza
El movimiento naval estadounidense coincide con los nuevos ejercicios navales que China llevó a cabo como demostración de fuerza contra Filipinas y Japón, dos aliados clave de Estados Unidos.

El ejército estadounidense retira su último portaaviones del Pacífico para priorizar las operaciones en Irán