Saltillo despide a ‘Socky’ Villar de Moeller, impulsora del turismo y la vida empresarial

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    Saltillo despide a ‘Socky’ Villar de Moeller, impulsora del turismo y la vida empresarial
    Nietos y bisnietos colocaron flores blancas junto a la fotografía de “Socky”, en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia religiosa. VANGUARDIA

Familiares, amigos, alumnos y personas cercanas despidieron a “Socky” Villar de Moeller, quien durante décadas participó en proyectos empresariales, turísticos, educativos y sociales de Saltillo

Familiares y amigos se reunieron ayer lunes en la parroquia de San Pablo Apóstol para despedir a María del Socorro Villar de Moeller, conocida cariñosamente como “Socky”, quien falleció el domingo 16 de agosto a los 98 años y cuya trayectoria estuvo estrechamente ligada a la actividad empresarial, turística, educativa y social de Saltillo.

La misa de cenizas se celebró a las 12:30 horas, en un ambiente marcado por la nostalgia y el cariño de quienes acompañaron a la familia. Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando sus nietos y bisnietos colocaron una flor blanca junto a la fotografía de “Socky”, ubicada en el altar al lado de sus cenizas.

$!Familiares y amigos recordaron con cariño la trayectoria de María del Socorro “Socky” Villar de Moeller, quien falleció a los 98 años.
Familiares y amigos recordaron con cariño la trayectoria de María del Socorro “Socky” Villar de Moeller, quien falleció a los 98 años. REDES SOCIALES

Este lunes, la parroquia de San Pablo Apóstol se convirtió en el punto de encuentro para quienes acudieron a despedirla y recordar el legado de una mujer que hizo de Saltillo su hogar y que, durante décadas, participó en iniciativas que contribuyeron a fortalecer su actividad turística, empresarial y social.

A los 98 años, María del Socorro “Socky” Villar de Moeller dejó una historia familiar y comunitaria que permanecerá ligada a algunos de los capítulos de la vida empresarial y turística de Saltillo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/fallece-don-mundo-wehbe-mery-guardian-de-la-tradicion-y-cultura-libanesa-en-saltillo-DB22766533

Nacida el 24 de marzo de 1928 en Ciudad Juárez, María del Socorro llegó a Saltillo cuando tenía 17 años, después de realizar sus estudios de preparatoria en El Paso, Texas. Fue en esta ciudad donde construyó gran parte de su vida y formó una familia junto a Guillermo Moeller Valdés, con quien tuvo 10 hijos.

$!“Socky” fue fundadora del Comité de Damas Leonas de Saltillo y de las Girl Scouts de Saltillo.
“Socky” fue fundadora del Comité de Damas Leonas de Saltillo y de las Girl Scouts de Saltillo. CORTESÍA

Su nombre quedó vinculado de manera especial con la historia comercial y turística de Saltillo. A los 20 años participó en la fundación de Platería Saltillo, también conocida como Saltillo Silver Factory, establecimiento que durante 56 años, de 1948 a 2004, recibió a generaciones de visitantes y se convirtió en uno de los negocios emblemáticos para los turistas, particularmente para quienes llegaban desde Estados Unidos.

Pero su visión trascendió el ámbito empresarial. Con el propósito de brindar oportunidades a jóvenes estudiantes y fortalecer la atención a los visitantes, creó el grupo de Edecanes de Turismo, iniciativa con la que también contribuyó a proyectar una imagen hospitalaria de Saltillo.

Su participación social se extendió a distintas organizaciones. Fue fundadora del Comité de Damas Leonas de Saltillo y de las Girl Scouts de Saltillo, además de involucrarse en diversas asociaciones de la sociedad civil.

También incursionó en ámbitos que reflejaron su carácter innovador. Entre sus proyectos destacó la creación del que se reconoce como el primer call center político del país para el PRI, experiencia que marcó una faceta poco conocida de su trayectoria.

La educación fue otra de sus grandes vocaciones. Se desempeñó como maestra de la Academia de Policía y de la Universidad Autónoma del Noreste (UANE), institución en la que además fue madrina de varias generaciones de estudiantes.

A lo largo de casi un siglo de vida, “Socky” mantuvo una presencia activa en diferentes espacios de la comunidad saltillense, desde los negocios y el turismo hasta la formación de jóvenes y el trabajo social.

Su fallecimiento provocó muestras de afecto y reconocimiento entre familiares, amigos, alumnos y personas que coincidieron con ella en las distintas etapas de su vida.

Este lunes, la parroquia de San Pablo Apóstol se convirtió en el punto de encuentro para quienes acudieron a despedirla y recordar el legado de una mujer que hizo de Saltillo su hogar y que, durante décadas, participó en iniciativas que contribuyeron a fortalecer su actividad turística, empresarial y social.

A los 98 años, María del Socorro “Socky” Villar de Moeller dejó una historia familiar y comunitaria que permanecerá ligada a algunos de los capítulos de la vida empresarial y turística de Saltillo.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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