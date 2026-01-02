Cero tolerancia a la corrupción en Coahuila

Tras la separación de sus cargos de tres policías por evidencias de corrupción, el fiscal general, Federico Fernández, reafirmó que en Coahuila no hay tolerancia a la corrupción policial.

El responsable de la procuración de justicia en la entidad destacó que toda denuncia por corrupción, abuso de autoridad y extorsión se atiende de manera inmediata.

Fernández Montañez aclaró que por fortuna las denuncias ciudadanas por corrupción en las corporaciones son aisladas, si se toma en cuenta que hay 10 mil agentes de seguridad activos.

El funcionario estatal señaló que la instrucción del gobernador Manolo Jiménez es clara y directa en el sentido de que la seguridad pública en Coahuila sea eficiente y transparente.

CAE EMPLEO EN NOVIEMBRE

Noviembre no fue un buen mes para la generación de empleos en Coahuila, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Coahuila registró un 3.60 por ciento de disminución laboral y se ubicó en el quinto lugar de entidades del país con mayor desocupación de su población económicamente activa.

La Ciudad de México, Querétaro y Tabasco registraron el mayor índice de desocupación laboral en el onceavo mes del 2025.

La Población Económicamente Activa la componen personas que no lograron conseguir empleo, a pesar de su disposición para trabajar y de realizar alguna actividad para obtener empleo.

HILDA ESTÁ LISTA

Desde la capital del país, reportan que la representante de Coahuila en la Ciudad de México, Hilda Flores Escalera, está lista en caso de que le requieran electoralmente en Coahuila.

La política coahuilense, dicen, tiene disposición para moverse a la capital del estado, si el líder estatal del PRI la requiere como aspirante a algún puesto de representación popular.

El presente de Hilda está en México, junto a su esposo Emilio Gamboa Patrón, exsenador y exsecretario particular del presidente Miguel de la Madrid.

Pero el futuro parece que le pinta bien...

ESTRENA SISMO AL 2026

Tremendo susto fue el que se llevaron ayer reporteros y funcionarios federales en Palacio Nacional, durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A eso de las 7:58 de la mañana, mientras Sheinbaum Pardo hablaba de la inversión de este 2026 en obras públicas, comenzó el temblor con magnitud 6.5 grados, con epicentro en Guerrero.

“Uy, está temblando”, alcanzó a decir la mandataria nacional antes de pedir a reporteros y funcionarios salir con tranquilidad del recinto, para minutos después regresar al salón.

Al menos dos personas fallecieron en las poblaciones en las que se resintió el movimiento telúrico.