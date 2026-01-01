Vaticinan desaparición del PRI para el 2027

“El PRI va a desaparecer en el 2027, pues se convirtió en un changarro de ventanilla, y en una franquicia política sin valor”, vaticinó la escritora y periodista, Sabina Berman.

En entrevista para Sin Embargo, la escritora reafirmó hace unos días su opinión vertida hace meses, sobre el inminente fin del otrora poderoso organismo político.

“El PRI hoy en día es una maqueta de lo antes fue, carece de filósofos políticos, y su constante es expulsar a aquellos que piensan”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Con Manolo, el nuevo modelo político de Coahuila es exitoso

Citó como ejemplos la expulsión de Manlio Fabio Beltrones, de Miguel Ángel Osorio Chong, de Beatriz Paredes y de Claudia Ruiz Massieu.

“Alito Moreno se apropió de los restos del PRI, eliminó a personajes con valor específico, e hizo una poda fina, de esas que matan a los árboles”, advirtió la también dramaturga.

La analista señaló que el PRI debió desaparecer en el 2024, pero la alianza con el PAN lo salvó, pues los votos de este le dieron respiración artificial, aunque el albiazul lo pagó caro en las urnas.

“En la realidad, el PRI representa apenas el 5 por ciento de simpatía electoral, sus legisladores federales caben en un camión México-Queretaro, y no representan a nadie”, espetó.

Sabina Berman afirmó que el PRI nacional es ahora un changarro con una ventanilla nocturna, tipo Oxxo, que atiende Alito Moreno como bolsa de trabajo y para hacer favores personales.

La periodista resaltó que el PRI se olvidó de un proyecto de país y se convirtió en una máquina cuyo único fin es ganar votos, lo que lo llevará inevitablemente a su desaparición en 2027.

¿Será?

LA ELECCIÓN QUE VIENE

Apenas inició el 2026 y la clase política coahuilense ya calienta motores para la elección a diputados locales.

Al ciudadano común poco le importa este proceso electoral, así que la elección será una lucha entre las bases duras y los activistas del PRI y de Morena.

El resto de los partidos políticos centra su interés en obtener el 3 por ciento de la votación, sobrevivir una elección más y mantener su registro y financiamiento.

Encuestas recientes, en los dos principales contendientes, marcan ventaja para el Revolucionario Institucional en todos los distritos electorales.

Pero, a diferencia de otros años, los sondeos también advierten de un incremento en la presencia de Morena en sectores donde antes no contaban con simpatías.

El proceso electoral de este año puede que sea un mero trámite para las huestes del líder del PRI, Carlos Robles Loustaunau, pero sin duda van a marcar el rumbo de la elección a las alcaldías en 2027.

Al tiempo...

TE PUEDE INTERESAR: Rubén Moreira propone garantizar 60 litros diarios de agua por persona como mínimo vital

A RÍO REVUELTO

El exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, siempre fue de la idea de que, para ganar una elección, hay que trabajar desde un año antes en el posicionamiento popular.

Dicho lo anterior, la legisladora local del PRI, Edna Dávalos, reforzará este año su presencia y trabajo en colonias y sectores de la población en Ramos Arizpe.

Y es que, hasta el momento, sólo los alcaldes del PRI, Javier Díaz, en Saltillo, y Carlos Villarreal, en Monclova, han sido invitados a ir por la reelección.

Y como la diputada ramosarizpense le entiende a eso de las señales políticas, tiene todo el año para reforzar su posible candidatura a la presidencia municipal.

Los espacios vacíos se llenan...

PÁDER ADELANTA

La casa encuestadora Massive Caller publicó recientemente las preferencias electorales para candidatos a diputados locales en el Distrito 8, que abarca la Región Carbonífera.

A la pregunta: “¿Por qué partido político votaría usted?”, el 40.8 por ciento de los encuestados eligió al PRI en primer lugar; Morena se fue al segundo con el 34 por ciento, mientras el PAN logró el 8.5 por ciento.

Ante la aclaración de si va a votar por el PRI: “¿Quién le gustaría que fuera el candidato a diputado local del PRI?”, Manolo Dávila Páder logró el 30.1 por ciento; Gachupin García, el 21.2 por ciento, y Jessi García, el 17 por ciento.

La encuesta ubicó al Partido del Trabajo –que lanzará al diputado plurinominal Tony Flores como su abanderado– con apenas un 1.4 por ciento, lo que hace pensar que Toño seguirá de pluri.

Así las cosas...

LA PREGUNTA DE HOY

¿Se va o no Román Cepeda este año de la alcaldía de Torreón?