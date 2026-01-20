Civilización y Barbarie
Hace veinte años, cuando llegué a vivir a los Países Bajos, me sentí durante varios meses en un programa de cámara escondida. ¿A qué hora se revelará la verdad? Las calles no tenían baches, los edificios estaban impolutos, las casas cuidadas. Todo estaba limpio y parecía manicurado. ¿En qué momento me dirán que esto solo es una fachada para impresionar a los recién llegados, y el resto del país es “real”?
Pero resulta que no, los Países Bajos son así. Y comencé a notar costumbres. Los holandeses limpian constantemente sus vidrios. Cada cierto tiempo todo recibe una mano de pintura fresca, se necesite o no. La gente es extremadamente limpia no sólo en sus casas, que decoran de manera sencilla, sino con su aspecto. Incluso los recoge-basura, los mecánicos, y los plomeros llevan sus uniformes impolutos.
Sí, hay racistas, energúmenos, e idiotas. En 17 millones de personas uno encuentra de todo. Pero la sociedad en general es altamente civilizada, correcta, y organizada.
Otro ejemplo: la basura no reciclable se recoge una vez cada dos semanas, y si no está puesta en bolsas especiales que se compran en el supermercado, no se la llevan. Los plásticos reciclables se recolectan una vez cada quince días. La basura verde una vez por semana.
Y cada lunes de enero, el municipio recoge gratis los árboles de Navidad que la gente tira.
La mayoría de los holandeses ya ni siquiera son creyentes. Las iglesias se han ido quedando vacías y remodelando como tiendas de libros, oficinas, y salas de conciertos. Pero la cultura pop nos dice que la Navidad hay que “celebrarla” adornando un pino.
Así que, en un mundo con problemas graves de contaminación, deforestación, y calentamiento global, todos los años millones de pinos vivos son talados para que adornemos nuestra casa, y cuatro semanas después los tiremos, muertos e inservibles.
Sucede incluso en un país tan “civilizado” como Holanda. Pero los holandeses se quedan tan tranquilos, porque dicen que son árboles plantados especialmente con ese fin, y se reciclan como composta y combustible.
No sé. Quizá sea cierto eso de que la capa de civilización en todos nosotros es más tenue de lo que pensamos.