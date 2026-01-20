Civilización y Barbarie

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 20 enero 2026
    Civilización y Barbarie

Hace veinte años, cuando llegué a vivir a los Países Bajos, me sentí durante varios meses en un programa de cámara escondida. ¿A qué hora se revelará la verdad? Las calles no tenían baches, los edificios estaban impolutos, las casas cuidadas. Todo estaba limpio y parecía manicurado. ¿En qué momento me dirán que esto solo es una fachada para impresionar a los recién llegados, y el resto del país es “real”?

Pero resulta que no, los Países Bajos son así. Y comencé a notar costumbres. Los holandeses limpian constantemente sus vidrios. Cada cierto tiempo todo recibe una mano de pintura fresca, se necesite o no. La gente es extremadamente limpia no sólo en sus casas, que decoran de manera sencilla, sino con su aspecto. Incluso los recoge-basura, los mecánicos, y los plomeros llevan sus uniformes impolutos.

Sí, hay racistas, energúmenos, e idiotas. En 17 millones de personas uno encuentra de todo. Pero la sociedad en general es altamente civilizada, correcta, y organizada.

$!Civilización y Barbarie

Otro ejemplo: la basura no reciclable se recoge una vez cada dos semanas, y si no está puesta en bolsas especiales que se compran en el supermercado, no se la llevan. Los plásticos reciclables se recolectan una vez cada quince días. La basura verde una vez por semana.

Y cada lunes de enero, el municipio recoge gratis los árboles de Navidad que la gente tira.

La mayoría de los holandeses ya ni siquiera son creyentes. Las iglesias se han ido quedando vacías y remodelando como tiendas de libros, oficinas, y salas de conciertos. Pero la cultura pop nos dice que la Navidad hay que “celebrarla” adornando un pino.

Así que, en un mundo con problemas graves de contaminación, deforestación, y calentamiento global, todos los años millones de pinos vivos son talados para que adornemos nuestra casa, y cuatro semanas después los tiremos, muertos e inservibles.

Sucede incluso en un país tan “civilizado” como Holanda. Pero los holandeses se quedan tan tranquilos, porque dicen que son árboles plantados especialmente con ese fin, y se reciclan como composta y combustible.

No sé. Quizá sea cierto eso de que la capa de civilización en todos nosotros es más tenue de lo que pensamos.

Temas


Cultura

Luis Alfredo Pérez

Luis Alfredo Pérez

Doctor en Literatura por la Universidad de Salamanca. Vive en Europa desde el 2000, donde ha viajado extensamente. Ha sido guionista y locutor de radio, y escritor de libros, museos, arte, viajes, conciertos, y películas. Actualmente es profesor en la Universidad de Ciencias Aplicadas Zuyd en Maastricht (Países Bajos), donde imparte clases de Lengua y Cultura Española, Comunicación Intercultural, Presentation Skills y Storytelling. En sus noches libres cocina para rockeros y poperos en la sala de conciertos Muziekgieterij.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump: Hombre con hambre

Trump: Hombre con hambre
true

Trump: Un año que parece un siglo
true

POLITICÓN: Respira Saltillo aire tóxico de 120 ladrilleras, identificadas como focos de contaminación
El vehículo Nissan Tsuru quedó con severos daños tras ser impactado por el tren en el cruce ferroviario.

‘No escuché el tren’: conductor es embestido y resulta lesionado en Saltillo

Estiman que PIB global crecería 611 mil millones de dólares de eliminarse la piratería.

Alcanza mercado global de piratería 467 mil millones de dólares: OCDE
El plantel cerró la jornada en la jaula de bateo y con ejercicios de acondicionamiento físico.

Algodoneras del Unión Laguna afinan detalles para debutar en la LMS 2026
Brian Ledezma, Isaac Briones y Ángel Carrizalez, formados en los Lobos de la UAdeC, encabezan el refuerzo de talento local de los Dinos de Saltillo rumbo a la temporada de la LFA 2.0.

Dinos apuestan por talento de Lobos de la UAdeC y refuerzan su roster rumbo a la LFA
Zonas residenciales que antes eran vibrantes son ahora pueblos fantasma donde cuadra tras cuadra reina la oscuridad.

Siria: un paisaje de ruinas tras 13 años de guerra y el desafío de reconstruir un país pulverizado