CJNG: el costo del titubeo

El evento trascendental que modifica de raíz el equilibrio existente en las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos es un hecho de gran impacto que cambia de manera significativa el balance de poder, las prioridades o las reglas del juego entre ambos países. Hoy, la prioridad en la esfera comercial obliga a replantear la (re)negociación bilateral en otros términos.

El operativo táctico militar por parte de nuestras fuerzas armadas en Tapalpa, Jalisco, donde falleció el capo Oseguera Cervantes —cabeza de la organización terrorista transnacional, el CJNG— podría convertirse en el evento trascendental para la lastimada relación bilateral si logra generar cambios estructurales, no coyunturales, en la cooperación en materia de seguridad; reduciendo la presión política desde Washington y modificando la percepción de riesgo que influye directamente en las negociaciones comerciales.

México tiene una ventana para usar estratégicamente recursos y amplificar el impacto en esa compleja revisión-negociación del T-MEC.

La conclusión estratégica después de los violentos eventos en Jalisco es que ningún grupo criminal puede hacer frente a las fuerzas especiales del Estado en una operación donde hubo mecanismos bilaterales de inteligencia y coordinación como el núcleo de una cooperación táctica entre dependencias y agencias de ambos países.

La neutralización del líder criminal y algunos de sus operadores del cártel constituiría un éxito relevante como punto de inflexión en la fallida estrategia de los abrazos de López Obrador que empoderó a estos delincuentes que han sumido al país en una espiral de muerte, violencia e impunidad. Sin embargo, su efecto estratégico puede diluirse si no se desmantelan de manera simultánea las redes de corrupción en las más altas esferas del poder que han facilitado la capacidad adaptativa y resiliencia organizacional del CJNG.

La presencia en todos los estados de México exhibe el tamaño de la hidra de corrupción política institucional dentro de los tres niveles de gobierno. La diversificación de las actividades ilícitas con el huachicoleo como economía criminal y patrocinadora de elecciones para favorecer a Morena, determinan la sobrevivencia del régimen transformador. Si Sheinbaum no lleva a cabo intervenciones sistémicas para entregar las cabezas políticas criminales, elevará el riesgo de una recomposición organizacional del cártel al interior de su gobierno en medio de una fragmentación competitiva y la eventual restauración de capacidades criminales y reacomodos territoriales.

El titubeo del régimen para emprender una ofensiva creíble contra esta corrupción institucional no sólo limita los retornos de la coerción focalizada, sino también envía señales de debilidad creíble. Y en la dinámica del momento geopolítico de alta sensibilidad los equilibrios son más receptivos a las señales de credibilidad del Estado mexicano.

Los éxitos tácticos de alto perfil difícilmente producirán efectos duraderos si no están acompañados de señales firmes contra la impunidad. La ambigüedad presidencial frente a dichas redes de captura constituye el punto de mayor vulnerabilidad en la ruta del T-MEC. Y con Trump potencialmente incentivado a capitalizar electoralmente cualquier narrativa de debilidad del gobierno de Sheinbaum, podría encontrar en una acción unilateral el instrumento políticamente rentable para reposicionarse en la agenda doméstica.

