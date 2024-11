Clamorosa prepresidencia de Trump

La próxima presidencia en EU puede quitar muros y tender puentes.

En su primer piso construyó el republicano muros fronterizos y bloqueó puentes del sureste mexicano. Veremos, en este segundo piso, qué muros caen en el ámbito continental y en el global, pero también qué puentes se tienden para humanizar la migración , no sólo para proteger a aquella nación de penetración criminal.

Puede el líder electo disparar verdades incómodas y desenmascarar mentiras confortables para que haya sacrificio, sí; pero martirio no.

Esperemos que la impulsividad quede compensada por autodominio creciente.

ACATAR SIN ATACAR

Son verbos de fonética similar. Y tienen su secuencia porque muchas veces se desacata atacando o se ataca desacatando. Ni legalismo ni ilegalidad pueden ser benéficos para su comunidad.

Ni trabajo ilegal ni mercado clandestino para adicciones letales, ni muerte a vidas indefensas e inocentes como control poblacional. Fue esa la postura que abrió las urnas a abundantes votos nuevos que alcanzaron victoria.

El gran reto es, ahora, que el futuro gobernante tenga una visión empática hacia las naciones que huyen de sí mismas por miseria y por violencias, para que sean autosuficientes y pacíficas, en constante elevación comunitaria, integral humana.

LAICIDAD SIN LAICISMO Y PAZ SIN ARMAS NI OTAN

Libertad para la fe cristiana y para toda otra creencia, en un país cuyo lema ha sido “Confiamos en Dios”. Que la fe de los padres de familia sea parte de la educación ética de sus hijos en las escuelas, incluyendo escrituras sagradas y oración, está siendo proclamado en este tiempo de prepresidencia de Donald . Y que la desorbitada ideología de género quede desenmascarada en su real deshumanización. Y lo mismo la pésima desanimalización de las mascotas.

Su plan para la paz no incluye ejércitos ni organismos que invadan soberanías nacionales y ofrece una mediación para que el fuego cese y se haga posible el diálogo civilizado y reconciliador. Se nota ya una vinculación de afinidades con Bukele en El Salvador y con Milei en Argentina.

¿CONTROLAR LA LIBERTAD?

Te conocen, te sirven, te complacen y acaban decidiendo por ti, suplantándote, sustituyéndote, manipulándote. Dicen no dañarte. Te sorprende lo que te ofrecen sin buscarlo y te sorprendes haciendo lo que no planeaste y disfrutando de lo que no escogiste.

Y tú prefieres tu libertad con tus equivocaciones, tus aprendizajes y tus rectificaciones. No toleras que te aten hilos a tus manos y a tus pies para bailar una danza quizá hermosa, pero no escogida y decidida por ti.

Es ahora una corriente presente ya en los medios de difusión, en los sistemas perfeccionistas que parecen denunciar tus rezagos, tu mediocridad, tu insuficiencia, y te quieren meter en su vértigo de artificios que se presentan como inteligentes, pero que en realidad te robotizan y te despersonalizan. Ojo. No pierdas de vista tu dignidad humana. Progresar sí, pero no así. Que el único control sea el de tu libre responsabilidad, dócil a tu conciencia. Salvo mejor opinión.

TÉ CON FE

-¿Qué hacer para no equivocar rumbo?

-Nos estamos definiendo cada día, en el continuo avance existencial, calzando sandalias intuitivas. Ellas adivinan, descubren y siguen las huellas salvadoras de Cristo que han quedado en el camino...