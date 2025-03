Coahuila: Blas Flores, ‘el desperdiciado’

Desde el inicio del gobierno de Manolo Jiménez Salinas he observado con detalle el trabajo de Blas Flores González , su jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos. Mucho antes de que llegase a esta posición, sus compañeros en CEMEX (2014-2016), donde fue analista de información y riesgos, hablaban maravillas de sus capacidades técnicas y profesionales. Abogado por el TEC Campus Monterrey y maestro en planeación por University College of London , Blas ocupó distintos puestos cercanos al crecimiento político de Jiménez: secretario particular (2017), jefe de Oficina del Alcalde (2018) y, enseguida, director de Fomento Económico (2019).

Más allá de los innegables talentos de Flores, surge la pregunta: ¿Cómo los ha puesto al servicio de acelerar con sentido estratégico “los pasos de gigante” que presume la narrativa oficial? ¿O es que Coahuila “va pa’ delante” como Dios le da a entender o, en el mejor de los casos, a pasito tun-tun?

No recuerdo, por ejemplo, que Blas haya tenido reuniones de trabajo con los secretarios del gabinete legal para diseñar e implementar sus proyectos estratégicos desde la secretaría e integrarlos con una visión clara del futuro por venir para Coahuila. Es decir, para darle músculo fuerte y dirección prospectiva a las piernas de nuestro estado. Y evitar que cada secretaría −con excepción de la Educación− camine de forma reactiva, apagando fuegos cada día y escarbando la dimensión prohibida del pasito tun-tun: efímero por cortoplacista.

Sí recuerdo a Flores, sin embargo, en su papel protagónico para hacer de Saltillo la Capital del Rodeo en su edición 2024. Las palabras de un Blas emocionado quedaron grabadas en las siete suertes del rodeo para siempre: “Esta fiesta vaquera se ha ganado un lugar en el mapa nacional, atrayendo a turistas y dejando una derrama económica muy significativa en la región”. Ese día, Blas sintió que montaba, con éxito, el lomo del toro más salvaje del mundo llamado Bodacious.

Pero más allá de esa monta arriesgada, que incluye la coordinación del Plan Estatal de Desarrollo así como participar en cabalgatas, eventos turísticos y repetir la narrativa oficial hasta la saciedad, Flores no ha mostrado −o no lo han dejado mostrar− la riqueza de su formación profesional para fortalecer el caminar y el rumbo de ese gigante tan platicado.

De esta manera, Blas habita el limbo de los talentos desaprovechados. Flores, por ejemplo, tiene la capacidad (y la obligación, por su puesto) de armar un equipo de análisis de coyuntura y prospectiva estratégica.

Los temas pueden ser tres: economía, política y seguridad pública. Este equipo tendría la capacidad de generar reportes coyunturales de manera casi inmediata. Y la obligación de diseñar escenarios futuros, por ejemplo, para entender y prever el impacto para la industria coahuilense de los aranceles trumpianos; la incidencia en Coahuila de las reformas federales en los ámbitos judicial, electoral y Organismos Públicos Autónomos; la preocupación regional por la quiebra de AHMSA o los retos que plantea el crecimiento industrial de la Región Sureste en los próximos 15-20 años.

Cada reporte puntual o prospectivo irá acompañado de sugerencias respecto a las decisiones por tomar. Este sería entregado, con cierta periodicidad, al gobernador, al secretario de Gobierno y al subsecretario de Gobierno y Comunicación institucional.

De la misma manera, los integrantes de este equipo diseñarán, junto con Blas, un mapa de riesgos que pudieran afectar la gobernabilidad de Coahuila. Este mapa será nutrido por la información proveniente del análisis de coyuntura y prospectivo, pero incluirá, además, tres variables: salud, seguridad y medio ambiente.

Adelanto algunos de los temas por integrar a ese mapa: el potencial retorno de la epidemia de COVID-19 con una variante distinta, el funcionamiento adecuado del Mando Interestatal con Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, y el impacto de temas medioambientales en la vida política de Coahuila (la extracción ilegal del agua en La Laguna, la minería a tajo abierto en la Región Norte Carbonífera, etcétera), entre otros.

Seguiré a la espera de ver a un Blas “no desperdiciado”; por el bien del caminar estratégico y gigante de Coahuila, sin pasito tun-tun, cortito y de lado, para impresionar a la fanaticada.

¿Me alcanzará la vida? ¡Ojalá!