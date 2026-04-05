Consumo de drogas en vía pública creció 46% en Coahuila, según policías municipales

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) , con datos al cierre de 2024, las policías locales de los municipios de Coahuila reportaron haber ejecutado 19 mil 415 infracciones por consumo de sustancias prohibidas en la vía pública, lo que se considera una falta cívica.

El consumo de sustancias en vía pública aumentó 46 por ciento en Coahuila en cuatro años, según agencias de seguridad municipales. La mariguana fue la droga que más se observó en esas condiciones.

Del total de boletas que se levantaron en ese año, la sustancia que más se repite por consumo en vía pública es la mariguana, por la que se se registraron siete mil 168 infracciones.

Por otro lado, los agentes municipales reportaron a sus corporaciones o ante la justicia cívica el levantamiento de dos mil 743 boletas de infracción por el consumo de sustancias psicotrópicas, entre las que puede estar el cristal.

Además, en el 2024 también se levantaron 950 infracciones por el consumo de sustancias inhalables, otras 625 por el consumo de cocaína y 270 infracciones por el consumo de sustancias alucinógenas, señala el censo del Inegi.

Del total de infracciones levantadas, siete mil 649, es decir, el 39 por ciento, se clasificaron como “otras” en la sustancia detectada mientras se consumía en vía pública.

UN PROBLEMA EN ASCENSO

En el censo previo, que se levantó con datos correspondientes a 2020, policías municipales levantaron en Coahuila 13 mil 221 infracciones, por lo que entre ese año y 2024, con las 19 mil 415 infracciones señaladas, el consumo de sustancias prohibidas en vía pública incrementó 46 por ciento.

Sin embargo, según los datos, para ese entonces la realidad sobre el consumo fue detectada de otra manera en los reportes de los elementos.

A detalle, el censo de 2020 dice que en ese año, el consumo más identificado en la vía pública fue el de inhalables, con cuatro mil 373 casos; después la mariguana, con tres mil 948 casos; las sustancias psicotrópicas, con tres mil 127 casos; y la cocaína permaneció casi igual, con 612 boletas de infracción.