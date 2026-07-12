Coahuila: el riesgo y la estrategia

Se estima que la industria del automóvil emplea en el Estado a alrededor de 150 mil personas; 70 mil en la producción de vehículos terminales y 80 mil en la cadena de proveedores. El núcleo principal de esta actividad se concentra en la Región Sureste. Sin embargo, el impacto del sector cobra otra dimensión si a los empleos directos le sumamos los indirectos.

Si Trump se sale con la suya y recorta el déficit que tiene en el comercio exterior con México, habría consecuencias negativas para Coahuila, dependiendo de cómo se den las cosas. Algunos datos del sector líder en nuestra economía, el automotriz, nos ayudan a entender lo que estaría en juego.

Se estima que, por cada empleo directo generado en esta actividad, hay entre cuatro y seis indirectos, lo que arroja un total aproximado de 350 mil personas que dependen de la misma; es decir, cuatro de cada 10 asegurados del IMSS en la entidad. Si por cada individuo empleado, tanto en forma directa como indirecta, calculamos dos dependientes, tendríamos poco más de un millón de personas.

Tomando en cuenta que la población total del Estado es de alrededor de 3.4 millones de habitantes, entonces el 30 por ciento de los coahuilenses depende de esta industria, la que aporta más del 30 por ciento del valor del PIB de Coahuila. Hay otro aspecto crucial: más del 80 por ciento de las exportaciones de esta rama tiene como destino el mercado de Estados Unidos. Este es el escenario de lo que estaría en juego en las próximas negociaciones que están a la vuelta de la esquina y que tienen relación directa con nuestra economía local.

Aclaración pertinente: estoy estableciendo el universo en torno a la industria automotriz en Coahuila, lo cual no significa que ésta dejaría de operar, porque de ser así, habría una catástrofe. Lo más probable es que tenga lugar una desaceleración de la misma, lo cual dados los números aquí mostrados sería preocupante.

La estrategia: El gobierno ha planteado varios proyectos, uno de ellos es el de los semiconductores. ¿Cómo va? ¿Hay algunos avances? Otro es el del fracking, donde también son viables las preguntas mencionadas. Otra posibilidad sería incursionar en la industria electrónica, de las computadoras y de los aparatos y dispositivos médicos; actividades que vienen registrando avances espectaculares en fechas recientes.

Se señala que estos avances tienen que ver, al menos en parte, con la decisión de Estados Unidos de restringir esta clase de importaciones de China, lo que favorece a México, especialmente a estados como: Baja California, Chihuahua, Jalisco, Querétaro y Nuevo León, los que nos llevan ventaja en estas actividades, por lo que habría que hacer un gran esfuerzo para ponernos al día con ellos.

La estrategia deberá contemplar variables sobre las que Coahuila no tiene margen de maniobra, como el reciente fallo de la Suprema Corte que obligaría a General Motors a pagar 2 mil 599 millones de pesos al SAT. Hay otro tema; el cierre de la planta de Toyota en Tijuana dejaría entre 2 mil y 3 mil desempleados. ¿Es un mensaje de Estados Unidos: “Te lo digo Juan, para que lo entiendas Pedro”? Encima de todo se encuentran dos visiones opuestas en torno al manejo de la economía: la del Gobierno Federal, que privilegia la ideología, y la de Coahuila, que prioriza la eficiencia y los resultados.

Para el 23 de este mes vienen más aranceles de Estados Unidos; uno sobre el llamado trabajo forzado, y otro, más peligroso para Coahuila, el de la capacidad excedente de producción, etiquetado para la industria automotriz. Parte de la información de esta columna procede del doctor Jorge Molina Larrondo, quien fuera integrante del equipo negociador que encabezó Herminio Blanco. La espada viene desenvainada y con filo.

Redondeo. El salario mínimo en las Grandes Ligas es de 780 mil dólares; me equivoqué de profesión.